El PP se borra del consejo que propondrá las sanciones a periodistas en el Congreso

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, interviene durante una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La ausencia del presidente del Gobierno, quien se encuentra en Nueva - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha decidido no participar en el nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCPP) que constituirá el Congreso con el fin de decidir sobre propuestas de sanción a periodistas acreditados que incumplan las normas internas en la Cámara.

Los grupos parlamentarios tenían de plazo hasta este miércoles para designar a sus representantes en dicho foro, del que formarán parte dos miembros de la Mesa (un representante de la Presidencia y otro de la Vicepresidenta Segunda, que suele ocupar la oposición), dos periodistas propuestos por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y un miembro de cada grupo parlamentario, que serán los que voten.

Sin embargo, el PP ha preferido apearse de participar en esa foro en coherencia con el rechazo que dio a la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento para regular la actividad periodística en el Congreso, según confirmaron a Europa Press fuentes del PP. Para los 'populares', con esta reforma se "pretende controlar la libertad de expresión y de información".

LA INSTRUCCIÓN DE LA MESA

Hace dos semanas, el órgano rector del Congreso aprobó una instrucción que establece por escrito las conductas de periodistas que podrían ser 'castigadas' y donde se detallaba, además, los medios a los que no se va a acreditar, entre ellos los que cuenten con una plantilla de menos de diez personas o que tengan deudas con la Seguridad Social.

Esta resolución desarrolla la reforma del Reglamento del Congreso que se aprobó el pasado julio y con la que el PSOE y los socios de investidura incluyeron un régimen sancionador para informadores que puede llegar a la retirada de la acreditación, una reforma que PP y Vox no apoyaron. Y ahora Vox, en coherencia con su voto, baraja la posibilidad de no participar el citado Consejo Consultivo, según confirmaron a Europa Press fuentes del partido.

La resolución en cuestión señala que, ante cualquier actuación sancionable, se podrá denunciar al periodista acreditado ante el Departamento de Comunicación y la Mesa del Congreso enviará el caso al nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que se pretende ahora poner en marcha.

En ella los representantes de los partidos, por mayoría ponderada (según su peso en el hemiciclo), serán los que decidan si la denuncia debe conllevar o no una propuesta de sanción, si bien la resolución corresponde a la Mesa del Congreso, ante la que cabe recurso.