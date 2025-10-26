El PP busca que el Congreso pida dejar a la Policía en Via Laietana, como símbolo de su lucha por la democracia

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP defenderá este miércoles ante la Comisión de Interior del Congreso una iniciativa para que la Cámara exija el mantenimiento de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Cataluña en la comisaría sita en la barcelonesa Via Laietana, como "símbolo de reconocimiento a la lucha por el Estado de Derecho de los agentes".

Con esta proposición no de ley, recogida por Europa Press, el PP busca que el PSOE se posicione ante la exigencia de que la que fue sede de la Brigada Político-Social franquista en la capital catalana sea cedida a la Generalitat y se convierta en un centro de Memoria Democrática, sin que queden agentes en su seno, como piden las entidades memorialistas, Sumar y las formaciones independentistas.

Los 'populares' registraron la iniciativa el pasado mes de abril, cuando el Ministerio del Interior ya negociaba con la Generalitat sobre el futuro de esa sede policial. El Govern de Salvador Illa es partidario de dotar a la Policía de una sede "moderna, más funcional y operativa", pero no prevé mover a los agentes "mientras no exista acuerdo a tres bandas" entre el Gobierno central, el catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, todos del PSOE.

En todo caso, ya ha empezado el proceso para resignificar el enclave. El pasado 18 mes de julio, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, inició el trámite para la incoación del procedimiento la declaración de la comisaría como Lugar de Memoria Democrática.

En este contexto, el PP plantea que el Congreso inste el Gobierno a "mantener la ubicación actual" de la Sede Central del Cuerpo Nacional de Policía en la Comunidad Autónoma de Cataluña en el 43 de Via Laietana, "como símbolo de reconocimiento a la lucha por el Estado de Derecho de los agentes, como por la libertad, seguridad, protección y aseguramiento del libre ejercicio de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos catalanes".

BOLAÑOS RECHAZÓ CERRAR LA COMISARÍA

En la exposición de motivos de su texto, los populares incluyen unas palabras del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, refiriéndose a este edificio como "un lugar donde hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan para la seguridad de todos los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución y los valores democráticos".

Para el PP, también simboliza "el esfuerzo de estos funcionarios públicos, encargados de mantener el orden público dentro de los parámetros constitucionales, en un momento en el que el aumento de inseguridad es una preocupante realidad" en Cataluña, donde, inciden se sitúan "seis de los diez municipios con mayor criminalidad", entre ellos Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Badalona.

Los de Alberto Núñez Feijóo denuncian que el objetivo último de los independentistas es expulsar a la Policía y la Guardia Civil de Cataluña y destacan que, "más allá del valor simbólico" de lo que consideran una "nueva claudicación", de la "humillación" que representa para los agentes "que dieron su vida en servicio a los ciudadanos catalanes", y del "efecto deslegitimador" que tendría para "una autoridad estatal ejercida democráticamente; la "concesión constituye un grave error estratégico que, de consumarse, traerá consecuencias graves en el largo plazo".

NO TRASPASAR EL CONTROL DE FRONTERAS

Y abundan: "La expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña sería la peor claudicación que se podría conceder, pues dejaría expedita la vía hacia una ruptura violenta de España". Por ello, subrayan que "la entrega de Vía Laietana --"en vergonzoso contraste con el heroísmo de los agentes"-- es un paso más de la rendición de Pedro Sánchez ante quienes pretenden acabar con el Estado".

Además, el primer partido de la oposición aspira a que el Congreso emplace al Gobierno a "respetar y defender la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, así como garantizar las funciones exclusivas que han venido ejerciendo siempre en materia de control de fronteras y de control de los flujos migratorios tanto regulares como irregulares".