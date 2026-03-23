El PP busca forzar al Gobierno a que promueva la "condena unánime a la dictadura de Cuba" en todos los foros

Una calle de La Habana - Europa Press/Contacto/Hua Jin¡aiernandesi

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere forzar al Gobierno a que se pronuncie sobre la situación en Cuba, especialmente los abusos a los Derechos Humanos cometidos por el régimen, y en particular que promueva en todos los foros en los que participa España la "condena unánime a la dictadura" que gobierna la isla.

Los de Alberto Ñúnez Feijóo han presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados que se celebra este martes.

La iniciativa, fechada el 12 de marzo, fue previa a los dos apagones que ha registrado Cuba a nivel nacional el 16 y el 21 de marzo y no hace referencia al bloqueo a la llegada de crudo venezolano, fundamental para la isla, por parte del Gobierno de Donald Trump tras la operación en la que fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

UN RÉGIMEN QUE "VULNERA" LOS DERECHOS HUMANOS

Según sostiene el grupo parlamentario popular, la dictadura que instauró Fidel Castro "lleva más de 65 años ahogando las libertades fundamentales del pueblo cubano". "Bajo el asedio del Partido Comunista, el sistema político ha eliminado cualquier forma de pluralismo, ha reprimido sistemáticamente la disidencia y ha sometido a la población a un modelo económico fallido que ha generado una escasez crónica, pobreza estructural y una emigración masiva sin precedentes", denuncia.

Tras denunciar que el régimen que comanda actualmente Miguel Díaz-Canel "vulnera de manera sistemática los Derechos Humanos y mantiene a millones de ciudadanos privados de su derecho a decidir libremente su futuro", el PP echa en cara al Gobierno la falta de una "posición coherente" con la política exterior que "promociona y defiende los Derechos Humanos y la igualdad" que propugna.

"La defensa de los Derechos Humanos no puede ser selectiva ni subordinada a consideraciones ideológicas o estratégicas coyunturales", esgrimen los diputados del PP, que consideran "oportuno que España refuerce su acción exterior y sus instrumentos de cooperación, para contribuir a la protección de las mujeres defensoras, al fortalecimiento de la sociedad civil independiente y a la rendición de cuentas en Cuba mediante mecanismos internacionales".

CONDENA EN TODOS LOS FOROS

En este sentido, plantean que desde el Congreso se inste al Gobierno a "promover, en los todos los foros de los que España forma parte, una condena unánime a la dictadura de Cuba" así como a denunciar en dichos foros "la represión de la dictadura cubana contra el pueblo cubano, especialmente la ejercida contra las mujeres".

Al hilo, también quieren que desde el Gobierno se exija "a los dirigentes cubanos la cooperación efectiva y verificable con los mecanismos internacionales de Derechos Humanos, facilitando sin dilaciones las visitas de las relatorías especiales, posibilitando la observación de juicios y garantizando el acceso a los centros de detención".

Por otra parte, de prosperar la iniciativa del PP, se reclamará al Ejecutivo de Pedro Sánchez que refuerce, "en el marco de la cooperación española y la acción humanitaria, el seguimiento de la situación de Derechos Humanos en Cuba, incorporando de forma expresa la situación de mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas".

También se le pide que oriente "instrumentos de cooperación, incluida la cooperación canalizada a través de organismos internacionales y sociedad civil, destinados a apoyar y proteger a la sociedad civil independiente dentro Cuba".