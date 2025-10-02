El PP busca la vía para llevar al Gobierno ante el TC por no presentar los Presupuestos Generales

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (C), clausura las jornadas del Partido Popular ‘Iniciativa Legislativa del Senado en el Estado de Derecho, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

Una de las vías que estudia sería la de presentar un nuevo conflicto de atribuciones a través del Senado

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular está estudiando el modo de llevar ante el Tribunal Constitucional al Gobierno de Pedro Sánchez por no presentar en plazo el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

El artículo 134 de la Constitución señala que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los Presupuestos "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior" y, por lo tanto, ese plazo finalizó este 30 de septiembre.

Los 'populares' han denunciado públicamente que el Ejecutivo haya incumplido por tercer año consecutivo la Carta Magna, subrayando que presentar las cuentas públicas "no es opcional" sino "una obligación constitucional".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó este martes que Pedro Sánchez haya vuelto a "incumplir el plazo" que fija la Constitución para presentar Presupuestos y sigan "vigentes unas cuentas de la legislatura pasada, aprobadas por una mayoría diferente a la que hoy representan las Cortes". "Es un Gobierno paralizado, sin Presupuestos, sin mayoría y sin proyecto", apostilló en un acto ante senadores del Grupo Popular.

MONTERO DICE QUE EL GOBIERNO TRABAJA EN LOS PGE

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que el Gobierno está "trabajando" en la formulación de los Presupuestos con los distintos ministerios, a la vez que está hablando con los grupos parlamentarios para incorporar aquellas materias que creen que pueden ser claves para atraer a las formaciones.

Es más, ha señalado que el Gobierno espera aprobar "en los próximos días" la senda de estabilidad, aunque ha descartado hacerlo en el Consejo de Ministros del próximo de martes. "Tenemos el diseño básico de las cuentas", ha afirmado.

En 'Génova' no dan credibilidad a las declaraciones del Gobierno tras sus reiterados incumplimientos y recalcan que "no se puede prorrogar lo prorrogado eternamente". En este contexto, estudian cómo llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la falta de Presupuestos.

"Se está considerando", han señalado a Europa Press fuentes de la dirección del PP, si bien han indicado que es un asunto que no está "cerrado". Una de las opciones podría ser presentar un nuevo conflicto de atribuciones ante el Constitucional a través del Senado --cómo adelantó 'ABC' y 'El País'-- dado que en esa Cámara el PP tiene mayoría absoluta.

Precisamente, el martes Feijóo anunció que promoverá la presentación de un conflicto de atribuciones ante el TC por el bloqueo "sistemático" de leyes que el Grupo Popular ha aprobado en el Senado, alegando que se está produciendo una "perversión del sistema" y "un fraude". A su entender, el jefe del Ejecutivo quiere tener las 31 leyes del PP aprobadas "metidas en un cajón" porque tiene "miedo" a sufrir más derrotas parlamentarias.