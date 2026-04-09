El PP califica de "barbaridad" la amenaza de Trump de acabar con Irán y niega un "viraje" en su posición sobre la guerra

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Muñoz dice que se puede estar en contra de la decisión de un aliado sin generar un conflicto internacional y pone a Meloni como ejemplo MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado este jueves de "barbaridad" la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que podía morir toda una civilización y ha negado un "viraje" en la posición del PP por discrepar con el mandatario americano.

"Es que tú puedes tener un aliado y discrepar de él. Es que eso entra dentro de la normalidad. Lo que no es normal es ser felicitado por un gobierno que financia terroristas, como le pasa al señor Sánchez, o que tu foto la pongan en misiles que van a ir a atacar a personas", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

El pasado martes, antes del fin de su ultimátum, Trump advirtió de que "toda una civilización" moriría esa noche. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió en un mensaje en 'X' aunque sin citar al presidente de EEUU: "En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto".

ADMITE QUE AL PP NO LE GUSTARON LAS PALABRAS DE TRUMP

Al ser preguntada expresamente si ha habido viraje del PP en su posición tras ese mensaje de Feijóo, Muñoz ha respondido: "Yo no creo que haya habido ningún viraje. En Irán se atenta contra los derechos humanos, eso es un hecho. Se cuelga a homosexuales por el hecho de ser homosexuales en grúas y se lapida a mujeres". Además, ha destacado que Irán "financia terroristas por todo el mundo para atacar a otros países".

Dicho esto, Muñoz ha señalado que decir eso es "perfectamente compatible con que en un momento dado el presidente de Estados Unidos haga una declaración" y al Partido Popular le parezca "que es una barbaridad".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha insistido en que a su partido "no le pareció en absoluto bien" que el presidente de Estados Unidos dijera que iba a "borrar de la faz de la tierra a toda una civilización".

"¿Y qué pasa por discrepar? Eso es perfectamente compatible con saber que Estados Unidos, con independencia de Trump, tiene que ser un aliado prioritario", ha enfatizado. Según ha añadido, "las cosas a veces no son sí o no, apoyar o no apoyar" sino que "suelen ser mucho más complejas".

"NO NOS GUSTAN ESAS AMENAZAS DE QUE EEUU PUEDA DEJAR LA OTAN"

Interrogada por la amenaza de Trump de retirar las bases estadounidenses en España por no apoyar la guerra en Irán, la portavoz del PP ha señalado que a su partido no le gustan "esas amenazas de que Estados Unidos pueda dejar la OTAN", dado que Europa "necesita que la OTAN siga en pie".

"Pregunten a cualquier militar español que está en misiones en el extranjero o que son enlaces de nuestro ejército en suelo americano, qué le parecería la posibilidad de que Estados Unidos abandonase la OTAN. Es muy peligroso para nuestro país", ha enfatizado.

Por eso, ha dicho que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez, "aparte de intentar sacar rédito con cualquier conflicto internacional", "sea responsable" y ponga al cuerpo diplomático a trabajar para "evitar que esto se produzca".

Muñoz ha afirmado que se puede estar en contra de la decisión de un aliado sin generar un conflicto internacional, subrayando que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "es el ejemplo". "Tú puedes criticar a un aliado, es perfectamente compatible, pero lo que no puedes hacer es generar conflictos internacionales que pueden llevar a una situación todavía peor para tu país, que es dejarnos sin un marco de defensa", ha abundado, para resaltar que Europa "necesita a la OTAN".

Interrogada cómo valora el mensaje de la Embajada de Irán felicitando que Feijóo criticase la brutalidad de Trump, Muñoz ha dicho que ella no vio en ese mensaje "una felicitación" al líder de su partido y ha señalado que ha sido el Ejecutivo de Sánchez el que ha recibido "felicitaciones" del "régimen teocrático" de Irán o de "grupos terroristas como Hamás".

Ante la ofensiva de Israel en Líbano pese a la tregua en Irán, la dirigente del PP ha subrayado que su partido lleva "mucho tiempo" diciendo que quiere que "se desescale la guerra". "En cualquier caso, yo quiero recordar que los ataques son al Líbano, por supuesto, pero también a un grupo terrorista financiado por Irán, que es Hezbolá".