El PP cancela toda la agenda de campaña tras el accidente de tren en Urda (Toledo)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la Estación Marítima, a 24 de octubre de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha cancelado toda la agenda de campaña de sus líderes tras el accidente de tren que se ha producido esta mañana en Urda (Toledo), donde dos vagones de un tren Iryo han descarrillado tras ser alcanzados por un AVE.

"Se cancela toda la agenda de campaña del partido en todo el país como consecuencia dramático accidente ferroviario de Toledo a la espera de tener más información", ha comunicado el Partido Popular.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.