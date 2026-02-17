El PP carga contra Sánchez y el PSOE por "encubrir" a Borja Cabezón cuando "creó una red" para "pagar menos impuestos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , durante el acto institucional ‘Nuestra constitución más longeva’, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cúpula del PP ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE de "proteger" y "encubrir" a Borja Cabezón, el dirigente socialista al que informaciones periodísticas vinculan con ingeniería fiscal. Los 'populares' han criticado que no haya sido "cesado" cuando, según recalcan, "creó una red" para "pagar menos impuestos".

Cabezón, que es adjunto a la secretaría de Organización del partido desde julio de 2025, utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos, según 'El Confidencial'. Este diario ha publicado además documentos de Hacienda que, a su entender, acreditan su implicación en la trama de empresas pantalla.

Ante esas informaciones, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que Cabezón no está siendo investigado por la Justicia y solo recurrió a una empresa de "asesoramiento fiscal". Por su parte, el PSOE ha dicho que no aprecia irregularidades de Cabezón y descarta por ahora su cese.

"¿A QUÉ HORA CESAN A BORJA CABEZÓN?"

Sin embargo, el PP ha salido al ataque contra Sánchez y el PSOE por este asunto. Así, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha subrayado que han pasado más de 24 horas desde que conocieron que Cabezón, "el íntimo de Sánchez, creó una red con empresas en el extranjero para pagar menos impuestos". "La documentación de Hacienda acredita que ayer el PSOE mintió para protegerle", ha afirmado.

Por su parte, la vicesecretaria de Política Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que este caso evidencia que Sánchez "se cree que él y su entorno están por encima del bien y del mal y que pueden hacer lo que quieran".

"Mientras a ti te suben los impuestos, ellos montan sociedades para eludirlos. Son pura hipocresía. ¿A qué hora cesan a Borja Cabezón?", ha preguntado Gamarra en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

De la misma manera, el vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, ha asegurado que Pedro Sánchez "protege a Borja Cabezón mientras los documentos de Hacienda ponen en evidencia que mienten". "Si con eso sigue en su puesto, no es protección, es encubrimiento", ha enfatizado.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Sánchez "hoy mantiene a Borja Cabezón porque es su amigo" y ha recordado lo que dijo en 2015: "Si yo tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva".