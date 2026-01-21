El PP carga ya contra Puente por atribuir huelga de maquinistas a su estado anímico y no a las vías

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha cargado este miércoles contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por atribuir la huelga de maquinistas a su estado anímico tras los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y no a la "deficiente" situación de las vías y ha llegado a hablar de "miseria moral" detrás de esas declaraciones.

En concreto, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga general en todo el sector tras los accidentes de Adamuz y Gelida alegando que es "inadmisible" la situación de deterioro constante del ferrocarril.

El ministro de Transportes ha achacado esa huelga a la situación anímica del colectivo tras el fallecimiento de dos compañeros en esos accidentes y ha asegurado que se sentará a dialogar con los maquinistas para intentar evitarla. "Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria", ha señalado en Telecinco.

"EL HUNDIMIENTO ES TOTAL. LA MISERIA MORAL TAMBIÉN"

Las críticas del PP a las palabras del ministro no se han hecho esperar, rompiendo así la tregua que en estas primeras 48 horas había mantenido la formación de Alberto Núñez Feijóo, coincidiendo con el luto oficial declarado por el Gobierno tras el descarrilamiento de trenes en Adamuz.

"¿Acaba de decir Óscar Puente que los maquinistas han convocado una huelga general por su estado de ánimo y no por los accidentes que han provocado la muerte de decenas de personas tras meses de avisos por el estado de las vías?, ha preguntado la portavoz del Grupo Popular en el congreso, Ester Muñoz, que ha sentenciado: "El hundimiento es total. La miseria moral también".

También ha contestado al ministro a través de 'X' el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien ha indicado que "efectivamente los maquinistas convocan una huelga por su estado anímico". "En concreto, el estado anímico de jugarse la vida cada día en su trabajo por la deficiente situación de las vías.

"¿EN MANOS DE QUIÉN ESTAMOS?"

Los 'populares' también han criticado los vaivenes en cuanto al límite de velocidad, después de que Adif haya dado marcha atrás tras haber levantado por una hora el límite de velocidad en esa línea Madrid-Barcelona.

En concreto, Adif ha vuelto a reducir temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad máxima en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, tras los avisos que le han trasladado los maquinistas por el supuesto mal estado de un tramo concreto.

Ese límite se levantó esta mañana tras revisar las vías la pasada noche. No obstante, fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han detallado a Europa Press que se han visto obligados a establecer esta nueva limitación temporal de velocidad (LTV).

"HAY QUE ECHAR A TODOS ESTOS TEMERARIOS E INCOMPETENTES"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado ante la rectificación de Adif: "¿En manos de quién estamos?". También se ha sumado a las críticas la portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha resumido lo ocurrido en una frase: "Como pollo sin cabeza".

Más duro se ha mostrado el diputado gallego del PP Jaime de Olano, que ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "Juegan con tu seguridad. Hay que echar a todos estos temerarios e incompetentes", ha afirmado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.