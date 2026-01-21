Tellado acusa a Sánchez de estar "desaparecido" ante una tragedia de su "exclusiva competencia"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "desaparecido" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha recalcado que la gestión de esta tragedia es de su "exclusiva competencia".

Los 'populares' consideran que el Gobierno, al que ven "desbordado", está intentado fijar un "relato exculpatorio" tras el accidente y le han enviado una carta pidiéndole explicaciones ante las "respuestas contradictorias", las "rectificaciones con la velocidad en algunos tramos o la "filtración" de la conversación del maquinista que recoge la caja negra, en palabras del vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.

Tellado ha ido más allá y ha apuntado directamente al jefe del Ejecutivo, al que reprocha que esté "desaparecido" desde el lunes, día en el que se desplazó a Adamuz para visitar el lugar del accidente, que se ha cobrado por el momento 43 víctimas.

"Estamos ante la peor tragedia que tiene que gestionar el actual Gobierno, siendo de su exclusiva competencia, y Sánchez lleva desaparecido desde el lunes", ha afirmado el 'número dos' del Partido Popular.

"NO ES POLITIZAR, ES UN DATO"

Es más, Tellado ha señalado --en un mensaje en la red social 'X'-- que decir esto "no es politizar" sino que es un "dato", aludiendo así a las llamadas del Ejecutivo y el PSOE apelando a la responsabilidad política y a no politizar este siniestro.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que el Gobierno "solo piensa en el Gobierno mientras sigue sin dar explicaciones".

"Varios accidentes, órdenes y contraórdenes en cuestión de minutos, falta de explicaciones... Los españoles merecen la verdad", ha aseverado Muñoz en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Precisamente esta tarde, el ministro de Transportes comparecerá ante los medios junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, para informar sobre el accidente de tren en Adamuz.