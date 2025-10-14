PP y CC aprueban una iniciativa en las Cortes para extender los descuentos del Verano Joven al transporte marítimo

Archivo - El ferry 'Las Palmas de Gran Canaria' atracado en el Puerto de Almería - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Insularidad ha aprobado este martes una iniciativa impulsada por Coalición Canaria, y modificada por el PP, que insta al Gobierno a adaptar los descuentos del Verano Joven a la realidad del transporte de Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta Y Melilla, con medidas de descuento para el transporte marítimo.

La moción --iniciativa no vinculante-- ha contado con la negativa de PSOE y Vox, mientras que Coalición Canaria ha sumado el apoyo del PP al haber aceptado una de sus enmiendas.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación canaria invita al Ejecutivo a llevar a cabo las medidas necesarias para que los residentes de fuera de la península no queden "excluidos de facto" de los beneficios del programa, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible viene impulsando en los últimos años.

Coalición Canaria aduce que las bonificaciones del Gobierno al transporte no tienen en cuenta a los ciudadanos de estos territorios, obligados a utilizar medios que no se incluyen en los descuentos, como el avión o el barco.

"La juventud de todas estas partes de España queda, una vez más, excluida de las políticas diseñadas desde la península, sin que se haya previsto alternativa, compensación o ajuste alguno", critica Coalición Canaria en su moción.

Y la parte que ha incorporado el PP habla de promover la inclusión de descuentos en el transporte marítimo "como vía sostenible, eficaz y justa para facilitar sus desplazamientos hacia otras islas, así como su conexión con el territorio continental, desde donde puedan beneficiarse plenamente del programa mediante las rutas de tren y autobús".