El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan antes del único cara a cara entre el candidato d- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha celebrado su "victoria" en el 'cara a cara' con una foto del candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en redes sociales paseando a su perro, mientras que el PSOE ha vuelto a pedir en 'X' votar con el "alma", resaltando además las mentiras que a su juicio soltó el líder del PP en el debate electoral.

Ambos partidos han reaccionado un día después en las redes sociales al encuentro organizado por la Academia de la Televisión, donde los candidatos a la Presidencia del Gobierno confrontaron sus proyectos políticos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En este sentido, el PP ha tirado de una fotografía de Feijóo paseando a su perro, como una referencia velada al candidato del PSOE. El candidato 'popular' ya celebró con militantes, tras el debate, su satisfacción con el 'cara a cara', pero pidió prudencia porque la campaña no ha acabado. Este viernes continuará con sendos mitines electorales en las islas de El Hierro, punto de llegada de la mayoría de entradas irregulares a Canarias, y en Tenerife.

Mientras tanto, desde el PSOE han querido resaltar en 'X' las mentiras del candidato del PP bajo la etiqueta '#FeijóoMentiroso", a la vez que han compartido un cartel de Sánchez, con el puño en alto, en el que se expone el lema 'Quien pueda votar, que vote con toda tu alma', siguiendo la línea expresada por el presidente del Gobierno en el 'minuto de oro' del 'cara a cara'. El candidato socialista retomará también la campaña este viernes con un mitin en Santiago de Compostela.