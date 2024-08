El PP censura que el 0,1% de los catalanes vaya a decidir la financiaciçon autonómica de España

Advierte que un cambio en el modelo territorial debería suponer una reforma constitucional o una consulta nacional



MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, ha denunciado que los más de 8.500 militantes de ERC, que suponen el 0,10% de los catalanes y el 0,017% de los españoles, vayan a decidir si Cataluña sale del régimen común en materia de financiación, a la vez que ha preguntado al PSOE que aclare cuáles son los "planes b" a los que hacía referencia la secretaria general de ERC, Marta Rovira, si falla la mayoría del Congreso para aprobar el concierto catalán.

"8.500 independentistas van a votar y decidir a lo largo del día si se rompe la caja única de Financiación", ha censurado Esther Muñoz en una rueda de prensa desde la sede nacional del PP valorando la consulta que ha realizado este viernes ERC a sus militantes para avalar el preacuerdo con el PSC.

En este contexto, la dirigente 'popular' ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "permitir que se hurte una decisión de esta naturaleza que corresponde única y exclusivamente decidir a todos los españoles". "Y lo hace por mera necesidad política", ha reprochado Muñoz.

Según ha dicho, Sánchez "se ha ido saltando en seis años todas las líneas rojas que él se había ido poniendo durante todo esos años". "Es lógico poder cambier de opinión, pero cuando lo haces por un proyecto político, serenamente y reflexionadamente eres un líder, pero cuando cambias de opinión por necesidad meramente político, lo que eres es un goberbante indigno", ha añadido.

EL LUGAR PARA DEBATIRLO ES EL CPFF

Al ser preguntada por si comparte la idea de un referéndum a nivel nacional para votar el concierto catalán, como ha abierto la puerta algún presidente del PP, Esther Muñoz ha defendido que el "lugar idónero" para debatir sobre la reforma del sistema de financiación es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Es más, la dirigente 'popular' ha sostenido que el sistema de financiación autonómica es un "tema suficientemente importante" como para que se reúna la Conferencia de Presidentes con este asunto encima de la mesa.

"Lo que creemos es que, si hay que hacer una reforma territorial, tienen que ser todos los españoles quienes lo decidan. No sé si en referéndum, no sé si en una legislatura constituyente, pero desde luego, en el Partido Popular, en lo que no estamos de acuerdo es que el cambio de las reglas y el cambio de la caja de la financiación común lo decidan el 0,017% de los españoles", ha proclamado.

LOS 'PLANES B' DE ROVIRA

La vicesecretaria del PP también ha hecho referencia a unas palabras de Marta Rovira en las que hablaba de "planes b" por si falla la mayoría del Congreso para aprobar el concierto económico catalán, reclamando al PSOE que aclare en qué consiste esta variante.

"Estamos deseosos de escuchar en qué consiste ese plan B, si está dentro del ordenamiento jurídico o como la mayoría de cosas que plantea Esquerra Republicana y los independentistas están fuera del ordenamiento jurídico y Pedro Sánchez se lo va a avalar. Son ellos los que tienen que explicarnos en qué consiste ese plan B", ha apostillado.

LLAMAMIENTO A LOS BARONES DEL PSOE

Con todo, Esther Muñoz ha reivindicado que las comunidades del PP están trabajando jurídicamente y estudiando todas las posibilidad para "poder frenar" el concierto económico catalán, aunque ha precisado que "no haría falta llegar a los tribunales si los socialistas que todavía quedan de verdad de iquierdas le dijesen a Sánchez que parase esta deriva reaccionaria".

Por ello, ha reclamado a los 'barones' socialistas que han mostrado su rechazo al concierto económico catalán que "tienen que pasar de las palabras a los hechos": "Ya no vale tirar la piedra y esconder la mano, es el momento de pasar a la acción".

Asimismo, ha pedido "a la gente de izquierda de verdad, a la gente de izquierda socialista que está en el partido y a todos los periodistas que están en la órbita de Pedro Sánchez que frenen esto y que ayuden a que Pedro Sánchez no embarque a España en una deriva que va a suponer una falta de recursos para todos los españoles".