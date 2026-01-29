El PP cita a Paco Salazar a comparecer en la comisión Koldo del Senado en vísperas de las elecciones aragonesas

Archivo - El exsecretario Ejecutivo de Acción Electoral de la Ejecutiva federal del PSOE, Francisco Salazar, y exasesor de Moncloa.- PSOE - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar al exdirigente socialista Paco Salazar el próximo 5 de febrero en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' y llamará a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, el 6 de febrero, ambos serán interrogados en vísperas de las elecciones en Aragón, que tendrán lugar el próximo día 8.

Así lo han confirmado fuentes del PP en el Senado este jueves después de que la Mesa de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' estableciera estas dos nuevas fechas. Sin embargo, la propia secretaria de Estado ha precisado a Europa Press que "no existe fecha" para su comparecencia. En este sentido, afirma que "ayer se reunió la Mesa de la Comisión y no aprobó ninguna". Por lo tanto, concluye, "la fecha difundida por el Partido Popular no se corresponde con ninguna decisión del Senado".

Según las citadas fuentes, la petición de que comparezca el exasesor de Sánchez en Moncloa, que dimitió tras publicarse que había acosado sexualmente a compañeras de trabajo, es para que "rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo".

En opinión de los 'populares', éste "era uno más del clan del Peugeot --junto a Ábalos, Cerdán y Koldo-- y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE". Además, le consideran como uno de los "máximos exponentes" del sanchismo que definen como "machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder".

Justifican su afirmación de que éste es el quinto miembro del Peugeot en que el propio Sánchez, en su libro 'Manual de Resistencia', reconoce que solo Ábalos, Cerdán y Salazar sabían el número exacto de avales de sus primarias. Y añaden que "cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por la financiación de sus primarias, Sánchez les remitió a Cerdán, Salazar o Perelló".

Los 'populares' creen que Paco Salazar utilizó su situación privilegiada para tener "comportamientos intolerables con mujeres de su entorno profesional para que le mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones, tal y como han señalado las denunciantes".

QUIEREN SABER QUÉ HABLÓ CON PILAR ALEGRÍA

Además, argumentan que Moncloa y Ferraz le han encubierto por el miedo a lo que pudiera contar de "Sánchez y los suyos". Y junto con esta sospecha, los 'populares' unen la comida que mantuvo éste con Pilar Alegría cuando ya eran públicas las denuncias de "acosador sexual".

Las citadas fuentes señalan que Paco Salazar podrá contar en la Comisión, además de los "chanchullos del sanchismo, si comparte visión del feminismo con Pilar Alegría y cómo la exministra intentó ayudarle cuando el escándalo de acoso sexual salió a la luz".

Le preguntarán que habló con la exministra y candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, quién solicitó la citada comida y cuándo y dónde ha mantenido otras reuniones con Pilar Alegría, si se lo pidió Pedro Sánchez o si reportó al presidente.

"Son preguntas que se hacen los españoles y que Paco Salazar podría aprovechar su comparecencia en la Comisión Koldo para responder", alegan y añaden que "los aragoneses tienen derecho a conocer la verdad de este escándalo antes de ir a votar", dado que la exministra "ha querido ocultar este escándalo de todas las maneras".

La siguiente citación será la de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, el próximo 6 de febrero, según fuentes populares, aunque ésta misma ha negado que se la haya convocado.

La intención de los 'populares' es preguntarla por la sociedad de su familia Sumelzo SA como "prestamista" desde hace casi siete años de Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca de contratos público y expedientes irregulares en el llamado 'caso SEPI'

Argumentan, a este respecto, que la matriz de este gigante energético tiene diferentes contratos de cuenta corriente con sociedades vinculadas o dependientes para recibir apoyo de financiación necesaria para abordar sus planes y sufragar su operativa. Entre ellas, señalan, se encuentra Sumelzo SA, que actúa como prestamista desde hace casi siete años.

Recuerdan que Sumelzo fue citada inicialmente el día 2 de febrero pero presentó motivos de agenda para no acudir. Se trata, añaden, de una persona de "extrema confianza" del presidente del Gobierno al que acompañó a su llegada al partido.