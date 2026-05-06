El PP cita a Sara Aagesen en la comisión del Senado sobre la dana el lunes 18 de mayo

Archivo - La ministra para la Transición Ecológica y e Reto Demográfico, Sara Aagesen, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, ha establecido la comparecencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para el próximo lunes 18 de mayo, un día después de las elecciones en Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así lo ha establecido este miércoles la Mesa de la comisión de investigación, que es el órgano encargado de fijar las fechas de las comparecencias, después de que este foro llevara más de dos meses paralizado.

La última vez que se reunió esta comisión de investigación fue a finales de febrero para acoger la comparecencia de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, y desde entonces no ha vuelto a celebrar ninguna otra sesión.

Ahora, el PP ha decidido reactivarla citando a Sara Aagesen y, por el momento, sigue sin poner fecha a la comparecencia del expresidente valenciano Carlos Mazón, pese a que se encuentra en el listado de comparecientes.

Hace unos meses, los 'populares' decidieron modificar el plan de trabajo de esta comisión de investigación sobre la dana para aumentar el tiempo de intervención de los grupos hasta los 50 minutos de interrogatorio.

Sin embargo, el PP descartó en ese momento ampliar el listado de comparecientes, por lo que actualmente sigue el plan inicial que tenía la comisión de investigación en el origen.

¿QUIÉN QUEDA POR COMPARECER?

Según el listado de comparecientes, al que ha tenido acceso Europa Press, todavía faltan por citar a 22 personas en esta comisión de investigación, entre los que destacan Mazón, Sánchez y otros cuatro ministros: Marlaska (Interior), Robles (Defensa), Torres (Política Territorial) y Tolón (Deportes).

También están encima de la mesa los nombres de la exvicepresidenta primera y candidata del PSOE-A a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, la exvicepresidenta tercera Teresa Ribera y la exministra de Educación Pilar Alegría.

Y es que 16 meses después de su creación, el PP todavía no ha citado a ningún responsable político a esta comisión de investigación, más allá de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y se ha centrado más en los perfiles técnicos, ralentizando el ritmo de las comparecencias.

Desde que se puso en marcha en enero de 2025, la comisión de investigación ha acogido la comparecencia de 26 personas, entre los que destacan profesores de ingeniería, catedráticos en Derecho Civil o arquitectos.