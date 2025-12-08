El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes que su formación citará en el Senado al exmilitante socialista y ex asesor en Moncloa Francisco Salazar por las denuncias en su contra de varias mujeres por presuntos delitos de acoso sexual, y ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "más dañino" para las mujeres.

En concreto, el PP usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para citar a Salazar en la comisión que investiga los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García y las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme.

Alicia García ha anunciado esta petición de comparecencia en un vídeo remitido a los medios y ha denunciado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "presumió de ser el Gobierno más feminista y decente de la historia, pero está siendo el más corrupto y el más dañino para las mujeres de toda la democracia".

COMPORTAMIENTOS "INTOLERABLES"

La formación capitaneada por Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que Francisco Salazar utilizó su puesto de alto cargo y de "absoluta confianza" de Sánchez para tener comportamientos "intolerables" con mujeres de su entorno profesional en la Moncloa, como presionar para que mostraran el escote, hacer gestos obscenos, incluso simular felaciones delante de ellas y, además, cobrar en efectivo dinero de origen desconocido dentro de la trama.

"Las víctimas no merecen que el sanchismo tape y esconda este escándalo, merecen que se destape la verdad y que los responsables pidan perdón y paguen por ello", apostilla el partido.

En lo que respecta a la citación en la comisión de investigación, García apunta que Salazar "sabe demasiado" de las primarias del PSOE en las que ganó Sánchez porque formaba parte de su "núcleo duro" y que cuando la gestora de los socialistas pedía explicaciones por la financiación de la campaña, una de las personas a las que Sánchez remitía para cualquier aclaración era Salazar.

A renglón seguido, la senadora ha denunciado que el presidente ha querido silenciar el caso con el cese de "segunda o de tercera" de Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de Salazar en Moncloa. Por todo ello, la portavoz del PP en el Senado ha anunciado la citación de Salazar en el Senado porque considera que las mujeres "no merecen que un presidente acorralado por la corrupción quiera proteger al acosador Salazar para comprar su silencio, porque sabe demasiado".