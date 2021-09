PP y Ciudadanos exigen "despolitizar" la elección del CGPJ pero la ministra Llop prefiere mantener el modelo actual

El bloqueo del Consejo centra la reunión de la titular de Justicia con los portavoces previa a su primera comparecencia en el Congreso

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido el tema principal de debate en la primera reunión celebrada este miércoles entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y los grupos parlamentarios con vistas a su primera comparecencia en el Congreso, prevista para el día 9. El PP y Ciudadanos le han pedido reformar la ley para "despolitizar" la elección de los vocales, pero la ministra prefiere primero renovar la institución y luego ya estudiar posibles reformas.

La reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Justicia, ha empezado con cierto retraso pero los portavoces presentes han podido charlar durante casi una hora con la titular de Justicia, quien ha centrado su intervención en la renovación de los órganos constitucionales, con especial hincapié en el órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes presentes en el encuentro han precisado a Europa Press que desde el Grupo Popular han trasladado a la ministra que el PP sigue apostando por la "despolitización de la Justicia" y propone que sean los jueces quienes elijan a los jueces, tal y como sostiene Europa.

Así, el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, ha mantenido la línea fijada por el líder de la formación, Pablo Casado, que en un acto público en Barcelona cerró la puerta a un posible acuerdo para la renovación del CGPJ después de que Llop, en un encuentro público en Cantabria, apelara a los 'populares' a que participasen "sin chantajes" y con "sentido de Estado" en las negociaciones.

SI QUIERE EN GOBIERNO, EN TRES MESES HAY NUEVO CONSEJO

Por su parte, el portavoz de Justicia de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho en rueda de prensa que ha ofrecido a la ministra su apoyo para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el sistema de elección de los vocales para garantizar una "urgente despolitización en el nombramiento del CGPJ" con el fin de que los 12 vocales que corresponden a la carrera judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados.

Si se hiciera, argumenta Bal, en diciembre se podría tener renovado el órgano de gobierno y ya no habría más problemas de bloqueo entre partidos, pero si no se hace, la responsabilidad será sólo del Gobierno.

A su juicio, España lleva 36 años siendo "una anomalía en Europa, solo junto a Polonia" desde que se reformó la ley en los ochenta para que los vocales sean elegidos por Congreso y Senado. El problema, sostiene, no son los 1.000 días que lleva el CGPJ en funciones, sino los 36 años que los partidos llevan repartiéndose vocales.

BILDU Y PODEMOS TIENEN OTRAS ALTERNATIVAS

La reforma del sistema no es compartida por otros grupos. Según fuentes presentes en la reunión, el portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha reprochado "tibieza" al Ejecutivo y le ha emplazado a reformar la ley, pero para forzar la dimisión inmediata de los vocales al día siguiente de agotar su mandato, lo que en su opinión forzaría a los partidos a buscar un acuerdo.

En su día, el PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso una reforma para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del CGPJ con el fin de que bastara una mayoría absoluta y así sortear el bloqueo del PP. Esa reforma fue congelada por el PSOE, pero desde Podemos ven oportuno retomar.

En todo caso, la ministra ha pedido a los grupos acometer primero la renovación pendiente del Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, y ya después abrir un proceso de reflexión sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial para estudiar posibles modificaciones que eviten bloqueos en el futuro. Las espadas han quedado en alto en esta "primera toma de contacto" de la ministra con la oposición.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

En la reunión de hablado también de otras reformas pendientes, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según ha señalado Bal, le ha avisado a la ministra que Cs no votará en favor de la normativa que atribuye la investigación de las causas criminales a la Fiscalía "si previamente no se reforma el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, dotando de verdadera independencia a la Fiscalía". "No puede ser que sea el Gobierno, a través de la Fiscalía quien decida de la investigación de las causas criminales", ha subrayado.

Las fuentes consultadas también han precisado que en el marco del encuentro se ha abordado la conveniencia de recuperar las becas a jóvenes para el acceso a las oposiciones de la Justicia, así como el refuerzo de la presencia de la mujer en el Poder Judicial, puntos defendidos entre otros por el portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda.

Algunos de los portavoces de Justicia del Congreso de los Diputados han acudido presencialmente a la sede del Ministerio, donde estaban convocados a las 9.00 horas, y otros se han unido al encuentro vía videoconferencia. Según aseguran los asistentes, no estuvieron presentes ni Podemos ni Vox. Está previsto que Llop también se reúna este miércoles con los portavoces de Justicia del Senado.