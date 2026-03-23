El PP condiciona su apoyo al decreto anticrisis por la guerra de Irán a que el Gobierno deflacte la tarifa del IRPF

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en Génova. Archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha condicionado su voto a favor en el Congreso al decreto anticrisis con medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán a que el Gobierno incorpore más medidas, como la deflactación de la tarifa del IRPF. A su entender, el actual decreto se queda "corto" y son necesarias más ayudas.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha señalado que la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, mandará una misiva al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para trasladarle las exigencias del Partido Popular.

"Nos pondremos en contacto esta tarde con el Gobierno para trasladarles nuestra preocupación y nuestra decepción en este sentido", ha dicho, para defender la "necesidad de más ayudas" porque "se quedan cortas las aprobadas".

Gamarra ha subrayado que es necesario "deflactar el IRPF de manera inmediata para que los españoles puedan hacer frente" a la inflación, al tiempo que ha defendido plantear "el cierre de las centrales nucleares" porque es necesario reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

"Seguimos analizando el resto de las medidas y, de momento, para nosotros es importante que el Gobierno analice estas cuestiones que le planteamos, que recapacite y que actualice la respuesta a esta crisis", ha manifestado.

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