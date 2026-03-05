PP confirma que Vox le ha adelantado su "no" a Guardiola este viernes y confía en que "recapacite en las próximas horas"

1066357.1.260.149.20260305233532 La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronuncia su discurso de investidura. - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha confirmado que Vox le ha adelantado su "no" para investir este viernes a María Guardiola presidenta de la Junta de Extremadura, si bien confían en que los de Santiago Abascal "recapaciten en las próximas horas".

"Confirmamos que esta misma mañana Vox nos trasladó su decisión de no apoyar un Gobierno de centro derecha en Extremadura", han trasladado fuentes de 'Génova' a Europa Press, en la víspera de la segunda votación de la investidura de Guardiola sin que hasta el momento se hubiese anunciado un acuerdo con Vox.

Esta segunda votación se producirá mañana después de que Guardiola no obtuviera la mayoría absoluta requerida en la primera, celebrada este pasado miércoles, en la que la candidata a la investidura únicamente contó con los votos a favor del PP (29 diputados), mientras que el resto de partidos (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) votaron en contra.

La sesión arrancará a las 14.00 horas de este viernes en la Asamblea de Extremadura, 48 horas después de la primera votación, y en ella, la candidata del PP ya necesitará la mayoría simple de la Cámara para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura.

VOX NO HA DEJADO "LUGAR A NINGUNA OTRA POSIBILIDAD"

Ante ello, los 'populares' han precisado que la comunicación con Vox ha tenido lugar a primera hora del día, sin dejar "lugar a ninguna otra posibilidad". "El "no" lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos", han detallado estas mismas fuentes.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que "nunca" pensaron que Vox "uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del Partido Popular".

"Siempre confiamos en que la responsabilidad de Vox le impidiera unirse a la izquierda y la extrema izquierda en contra de un gobierno de centro derecha", han lamentado, criticando que vayan "en contra de una lista con el 43,12% de los apoyos en las elecciones del 21 de diciembre".

ESPERAN QUE "RECAPACITEN EN LAS PRÓXIMAS HORAS"

En este sentido, los 'populares' han argumentado que, a su juicio, "algo ha debido de pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez".

Así las cosas, han expresado que confían en que el partido de Santiago Abascal "recapacite en las próximas horas", pidiendo que, de no hacerlo, "lo hagan en los próximos dos meses" --puesto que el 3 de mayo es la fecha límite para evitar nuevas elecciones-- y que "el bloqueo que endosarán mañana a los ciudadanos de Extremadura no lo extiendan a otros territorios".