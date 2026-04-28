El PP cree que el Gobierno busca trasladar que hay un "empate" entre los casos Kitchen y mascarillas: "Es patético"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el Gobierno está haciendo un "intento patético" de trasladar que existe "un empate" entre los casos por los que estos días se juzga, por un lado, al exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas' y, por otro, a la cúpula del Ministerio del Interior durante la etapa de Mariano Rajoy por el 'caso Kitchen'.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada sobre las declaraciones del dirigente 'popular' Elías Bendodo augurando que "el tiempo y la Justicia" darán "la razón" al expresidente Mariano Rajoy, quien la semana pasada se desvinculó de la 'Operación Kitchen', después de que el extesorero del partido Luis Barcenas acreditara que las siglas MR de sus papeles sobre la contabilidad b del PP correspondían a Rajoy.

"Nosotros ni nos hemos acercado, ni nos hemos alejado del señor Rajoy", ha señalado Muñoz al pedírsele opinión sobre si las palabras de Bendodo se desvíaban de la línea marcada por 'Génova', cuyos dirigentes han venido marcando distancias repitiendo que no estaban en la cúpula del PP durante la presidencia de Rajoy.

Tras recalcar que Rajoy "nunca ha estado imputado por Kitchen" y que la semana pasada declaró en la vista oral como testigo, Muñoz ha incidido en que cuando la actual dirección de su partido dice que sus miembros no estaban en 'Génova' cuando se produjeron los hechos que se están juzgando es "una obviedad".

RAJOY, TESTIGO; ÁBALOS, ACUSADO

"Creo que el PSOE ha estado diciendo que Miguel Tellado formaba parte del Comité Ejecutivo y yo era asesora de Javier Arenas. Nunca lo he sido", ha explicado. "Rajoy es un señor que ha ido como testigo, mientras la mano derecha de Pedro Sánchez, designado por Pedro Sánchez, está imputado como investigado por delitos en el Tribunal Supremo", ha dicho en referencia a Ábalos.

En este contexto, ha dicho que entiende que "el Gobierno quiere empatar", pero que se trata de un intento "patético" porque "cualquier persona que sepa leer y tener un poco de razocinio sabe perfectamente que no tiene absolutamente nada que ver".

Además, ha aprovechado para destacar que ahora se está sabiendo que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "filtró" por orden de Pedro Sánchez informaciones relativas al exministro José Luis Ábalos para intentar "encapsular" en él "toda la corrupción del gobierno".

CARGARLE EL MOCHUELO A ÁBALOS

"Sánchez le encargó a Cerdán que le cargara el mochuelo a Ábalos", ha resumido, incidiendo en que el Gobierno se comporta "como una mafia" y en que la Guardia Civil ha acreditado que "las chistorras" a la que se refería el exasesor de Ábalos, Koldo García, "eran dinero" y no "embutido de Navarra".

Según Muñoz, "la verdadera cara de esta legislatura es la de los sujetos que están declarando en el Supremo" por el caso de las mascarillas, los que "amañaron" las primarias e "intentaron un pucherazo" en el PSOE.

Por último, se ha hecho eco de la información que publica El Confidencial que apunta a que el PSOE utilizó a su 'fontanera' Leire Díez para implicar a Bildu en una campaña contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. "Es deleznable", ha sentenciado.

"Entiendo que, como eran sus socios, los socialistas buscaron a los más expertos en extorsionar e intimidar a jueces. Tienen acreditada experiencia, entiendo que por eso eligieron a Bildu", ha apostillado.