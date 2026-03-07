El PP cree que si Vox niega el feminismo es porque no sabe qué es y que si son demócratas, tienen que ser feministas

Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación y de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha defendido este sábado, víspera del Día Internacional de la Mujer, que si Vox niega el feminismo es porque realmente no sabe lo que es, pues sostiene que, si son demócratas, "tienen que ser feministas".

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, De los Santos ha respondido así al ser preguntado sobre si cree que los de Santiago Abascal representan una amenaza para la igualdad de las mujeres como mantiene la izquierda.

El dirigente 'popular' ha remarcado que la igualdad de las mujeres es algo "preciado y precioso" que todos debemos cuidar, "y luego están todos los populistas y todos los que desde un lado o desde otro repiten premisas que no llevan a nada", en referencia a Vox, que, a su juicio, pretende hacer de esta causa "un elemento de batalla cuando es todo lo contrario".

"Si Vox niega el feminismo es porque no sabe lo que es", ha llegado a decir De los Santos, para añadir que precisamente "la igualdad a quien pone en el centro de todo es a las mujeres, pero a quien interpela de forma más directa es a los hombres, que son corresponsables".

GUARDIOLA NO ACERTÓ AL EQUIPARAR A PP Y VOX

Preguntado en este punto si comparte con la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, que el feminismo del PP es el mismo que el de Vox, De los Santos ha puntualizado que su compañera "no acertó" con esa frase pero que posteriormente salió a explicarlo "perfectamente".

"Lo que Guardiola quería decir es que cualquiera que sea un demócrata tiene que ser feminista y que, por tanto, si en Vox son demócratas, que no lo dudo, no pueden ser sino feministas", ha puntualizado, incidiendo en que si su "amiga" Guardiola "no lo dejó claro", él lo puede asegurar porque ni ella "ni ningún hombre y mujer del PP" van a negar "nunca" la igualdad ni los pasos que se han dado a ese respecto. "Y entendemos que todos los demócratas están en la misma lucha y si no lo están, tendrán que explicarlo", ha apostillado.

Sobre el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que apunta a que los jóvenes, sobre todos ellos, se resisten a declararse feministas, el diputado del PP sostiene que es la izquierda "radical" la que ha llevado esta lucha a unos planteamientos que lo que pretenden es enfrentar a hombres y a mujeres.

"Y los jóvenes, que no quieren ser utilizados, no quieren ver cómo, en aras de un falso feminismo, lo que se hace es plantear dicotomías que no son ciertas", como no es cierto, en su opinión, que los hombres sean "la amenaza". "Somos parte de la solución", ha repuesto.

EL PSOE Y DIRIGENTES COMO ÁBALOS O SALAZAR

Pero también ha señalado como culpable de esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez y sus leyes del "sólo sí es sí" o "la mal llamada ley trans", a su "abuso" de la palabra feminismo y a su voluntad de regular las prostitución y luego tener en sus filas a dirigentes como José Luis Ábalos, "que presuntamente abusaba de mujeres", o a responsables públicos como Paco Salazar, "que acosaba presuntamente a compañeras de trabajo".

Tras asegurar que los partidos deben hacer autocrítica sobre cómo actúan frente a los casos de acoso en su seno, De los Santos ha defendido que en el PP hay un protocolo "perfectamente definido" y es que "a cualquier hombre que vulnere los derechos de cualquier mujer le caiga todo el peso de la ley".

Preguntado en este sentido si en Móstoles, donde apareció un caso de presunto acoso sexual de un concejal del PP, no ha funcionado ese protocolo, el responsable de Igualdad del PP ha recalcado que desde el partido se pusieron en contacto con la presunta víctima y con el presunto agresor para desarrollar un texto que está al alcance de un juez en caso de que la denuncia se acepte a trámite. "Y en el PP sí que tenemos un respeto absoluto a la justicia, no solamente los señalamos, como hacen otros", ha zanjado.

En el mismo programa se ha entrevistado también a la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, a propósito del 8 de marzo, un día en el que, según sus palabras, "lo único" que su partido puede denunciar es "la gran hipocresía" del Gobierno con la causa feminista y en esa supuesta lucha contra la desigualdad y por el feminismo.

"El PSOE ha hecho del sufrimiento de muchas mujeres un gran negocio que también ha perjudicado al varón, al que ha criminalizado desde el principio por culpa de todas estas leyes de género", se ha quejado Millán, quien sostiene que "las mueres reales "se están dando cuenta de que la estafa feminista no va a mejorar sus vidas".

VOX: "EL GOBIERNO HACE NEGOCIO CON EL SUFRIMIENTO DE LAS MUJERES

La dirigente de Vox ha lamentado que este domingo el Gobierno saldrá a enarbolar la bandera del feminismo, "cuando la realidad" es pese a los "millones de euros" que se destinan cada año al Ministerio de Igualdad y "a cientos de entes administrativos que solamente sirven para colocar a los afines", "no se ha conseguido que se rebaje el número de agresiones a mujeres, ni el número de fallecidas, ni tampoco el número de agresiones sexuales".

A ello se suma, ha dicho, "el problema de la inmigración masiva importada de forma interesada" por el Gobierno y que procede de una serie de culturas y de sociedades "que no tienen ningún tipo de respeto por la mujer ni por la vida.

Preguntada sobre si el negacionismo de la violencia machista puede contribuir a que muchas mujeres no denuncien, Millán ha respondido que "lo que verdaderamente perjudica y dificulta es la imposición de todo este tipo de leyes ideológicas" y un Gobierno "supuestamente feminista" que ha hecho "todo lo posible" para que hoy las mujeres estén "más inseguras" en la calle.

Por último, sobre si cree que el feminismo de Vox es el mismo que el del PP, como afirmó Guardiola --aunque luego matizó--, la portavoz parlamentaria ha dicho desconocer qué feminismo defiende la presidenta en funciones extremeña y aspirante a la reelección.

Entre otras cosas porque, según ha explicado, "no hace mucho" acusó a Vox de negar la violencia contra la mujer y "ahora parece que han cambiado las tornas" porque lo que busca es sacar adelante un Gobierno en Extremadura en el que los votos de los de Abascal son fundamentales. Aún con todo, Millán ha dicho alegrarse de que Guardiola haya "reculado" pese a que considera que en el PP tienen "un gran problema de incoherencia interna" sobre este asunto.