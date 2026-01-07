El PP critica la "compra de votos" del PSOE con la financiación singular de Cataluña: "No somos ERC"

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha manifestado este miércoles el rechazo de su partido a un sistema de financiación singular para Cataluña, que ha calificado de una "compra de votos" del PSOE a los independentistas, y ha defendido que cualquier negociación sobre financiación autonómica se haga de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y no mediante acuerdos bilaterales y a puerta cerrada. "No somos Esquerra", ha subrayado.

Así ha respondido Bravo, en una rueda de prensa, a la reunión que mantendrá este jueves en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre el modelo futuro de financiación singular para Cataluña, una promesa del presidente catalán, Salvador Illa, a Esquerra para lograr los votos para su investidura.

El dirigente 'popular' ha aludido al documento firmado por los presidentes autonómicos de su partido en septiembre de 2024, en el que exigían un nuevo sistema de financiación autonómica basado en una serie de principios, entre ellos la multilateralidad. Un documento que, se ha quejado, fue remitido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y "jamás" recibió respuesta, ni "para bien, ni para mal".

El parlamentario del PP ha afirmado que el partido "en ningún caso" puede estar de acuerdo que plantee dar una financiación singular a un territorio ya que, a su juicio, rompe el principio de igualdad para premiar "no a un territorio, sino lo que piden unas personas de Esquerra Republicana".

RECUERDA EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE

Bravo ha señalado que todos comparten la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica y ha recordado que la ministra Montero ya anunció en 2018 que sería una prioridad, "sin que se haya producido avance alguno desde entonces". También ha instado a revisar el programa electoral del PSOE para comprobar si se menciona la financiación singular, la condonación o una agencia tributaria independiente para una comunidad.

El vicesecretario económico del PP ha subrayado que su partido quiere "hablar" de financiación, pero en el CPFF y "delante de todo el mundo", rechazando reuniones "a puerta cerrada". Ha añadido que todas las comunidades tienen especificidades, pero que deben abordarse en un marco de confianza y no para lo que ha calificado como "compra política de votos a favor de Sánchez o a favor de Illa". "Yo creo que los españoles ni los catalanes se merecen eso", ha apostillado.

TAMBIÉN UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL

Bravo ha defendido un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta criterios como la población, la población ajustada, el coste de la dispersión, el envejecimiento y el poder adquisitivo, así como un nuevo sistema de financiación local que dé respuesta a los ayuntamientos, "que son los grandes olvidados de este Gobierno, que saben que tienen remanentes que no pueden utilizar, y que sin embargo tienen inversiones que realizar para mejorar la vida de todos ustedes, por ejemplo, hacer viviendas".

En este contexto, ha insistido en que el PP defiende un sistema "bueno para todos", basado en los principios de igualdad y solidaridad recogidos en la Constitución, con negociaciones multilaterales y con transparencia. "Nosotros no somos Esquerra", ha zanjado.