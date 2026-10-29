El PP critica que el Gobierno culpe a un trabajador del choque en Urda y dice que colocar a amigos "tiene consecuencias"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el Gobierno por responsabilizar en un trabajador la circulación y seguridad de la línea ferroviaria tras el accidente en Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 fallecidos por la colisión entre dos trenes.

A su juicio, "no tranquiliza" a la población que el Gobierno afirme que se ha tratado de un "problema humano". "Le están diciendo a los españoles que los trenes que habitualmente circulan por las vías españolas, que cogen a diario para ir sus puestos de trabajo o para acercarse a ver a sus familiares, dependen de una única persona en pleno en siglo XXI", ha denunciado en declaraciones a 'Antena 3', recogidas por Europa Press.

La portavoz parlamentaria del PP ha calificado de "difícil de explicar" que "en menos de nueve meses" se hayan producido dos accidente mortales en la misma línea de alta velocidad, la que conecta Madrid con Andalucía, "uno por cuestión de la vía" --en referencia al de Adamuz-- y "otro por cuestión de fallos del sistema", el de Urda. "La gente está en estado de shock", ha señalado.

"COLOCAR AMIGOS" TIENE "CONSECUENCIAS"

Muñoz ha lamentado que lo que era la "joya de la corona", en referencia a la alta velocidad española , "sufre un golpe reputacional" y ha criticado la gestión del Gobierno en ferrocarriles. "Al final, años de sectarismo político y de colocar amigos en lugar de personas expertas en puestos técnicos tiene consecuencias", ha remachado

Desde el PP también han reprochado que la falta de presupuestos generales del Estado "influye" porque, según ha explicado, hay un "déficit millonario en inversiones en redes ferroviarias" en los últimos años que no se ha solventado, en su opinión.

Por último, Muñoz ha avanzado que si el PP gobierna "se va a saber cuál es el estado de las infraestructuras de nuestro país" y se conocerá "toda la verdad" de la gestión ferroviaria de los últimos años. Además, ha garantizado que un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo contará con "técnicos al frente que realmente sepan lo que hacen".