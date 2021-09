El PP critica la subida del salario mínimo por ser una decisión "política" que mete presión a las empresas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), anunciado este jueves por el Gobierno porque, ha sido una decisión "política" cuando, a su juicio, debería haber sido "técnica".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha indicado que el PP está en contra de esta subida porque "no es el momento" y la economía todavía debe "asentarse" y esto "mete presión" a los costes de las empresas.

Este jueves, el Gobierno y los responsables de las organizaciones sindicales CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo para incrementar el SMI en 15 euros mensuales, una medida que se aplicará desde el 1 de septiembre de 2021 y que no ha contado con el visto bueno de la patronal.

Rodríguez, ha advertido de que la situación del empleo "no es buena" porque no lo es "casi nunca" y además todavía hay "incertidumbre" y ha reclamado que el mercado laboral tiene que seguir teniendo "competitividad.

A este respecto, ha indicado que aunque la subida del salario mínimo parece que recorta la desigualdad, esta se da principlament entre quien tiene trabajo y quien no, "especialmente en España" que tiene "el doble de tasa de paro" que el resto de Europa.

Así, ha señalado que el Gobieno no puede ponerse "de espaldas" a los epresario , que son los que generan crecimiento y riqueza y son "imprescindibles" para que pueda existir el estado de bienestar y atender a los vulnerables.

CRITICA QUE EL GOBIERNO NO HABLA SOBRE PRESUPUESTOS

Respecto a la aprobación del proyecto de presupuestos generales, Rodríguez ha asegurado que el PP está dispuesto a "analizar" la propuesta, pero el Gobierno no está hablando con ellos. Aún así, ha afirmado que no están de acuerdo con el techo de gasto "tan alto" que , según ha precisado, no deriva de los fondos europeos sino del propio gasto estructural de los Ministerios que es "muy grande". Además, ha apuntado que desconocen cual va a ser la estuctura de ingrsos.

Rodríguez ha criticado la falta de información desde el Gobierno a pesar de que el PP dijera esta semana que no iban a imponer reglas previas para la elaboración de los presupuestos debido a la "situación excepcional" actual y ha advertido de que deberían tener un borrador de antes del 1 de octubre para evitar la prórroga.

PIDE PASAR DE LOS ERTES A LOS ERES

Por otro lado, Rodríguez ha pedido revisar la situación de los trabajadores en ERTE ya que se trata de un mecanismo temporal para un periodo de unos seis meses y "llevamos 17 o 18" y esta no es una solución diseñada para durar ad infinitum. "Habría que analizar qué está pasadndo con ese coletivo que sigue sin poder arrancar la empresa" para "poder darle solución".

De este modo, Rodríguez ha pedido dar el paso de pasar de ERTE a ERE para "sanear el tejido enfermo o muerto" ya que este mecanismo permite "la misma protección" para los trabajadores pero da la posibilidad de que se cree empleo "sano".

Finalmente, respecto al precio de la energía eléctrica, Rodríguez ha criticado que las medidas del Gobierno reducir el recibo son "coyunturales" y ha pedido una bajada de impuestos "estructural". También ha rechazado que se haya incluido un impuesto sobre ingresos esperados a las renovables, que "pagarán por no contaminar", lo que va a provocar, en su opinión, que estas se retiren del mix y a medio plazo se conforme un recibo más caro.

"Hay que sacar del recibo las decisiones de política energética", ha añadido, en referencia a los costes no energéticos, "bajar el IVA y quitar el impuesto de generación", ha destacado.