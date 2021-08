PP, Cs y Vox critican la falta de resultados de la gira de Sánchez por EEUU, que se quedó en "una foto"

No ven factible que el presidente pueda atraer inversiones con la presencia de Podemos en el Gobierno y sus posturas

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

PP, Ciudadanos y Vox han criticado la falta de resultados de la gira económica realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Estados Unidos a finales de julio, lamentando que al final lo que quedó de la misma fueron las fotos ya que no hubo ningún contacto con el mandatario estadounidense, Joe Biden, ni ningún alto cargo de su Administración.

En opinión de la 'popular' Valentina Martínez Ferro, que ha defendido la solicitud de comparecencia de su partido tanto de la ministra de Industria, Reyes Maroto, como del de Exteriores, José Manuel Ábalos, para dar explicaciones sobre los logros alcanzados en la visita, esta más que "económica", como dijo Moncloa que era, fue "privada".

Así, ha considerado que el hecho de que no se incluyera Washington ni hubiera un encuentro con Biden demuestra la "incapacidad del Gobierno para mantener contactos" con la actual Administración y que la relación está en "mínimos históricos".

Moncloa, "en su esfuerzo permanente por construir relato y esconder los datos" y por "aparentar", organizó una "visita 'cool'" en la que se optó por acompañantes y encuentros "cool" y en la que en lugar de defender intereses de sectores como el calzado o la aceituna, muy castigados por los aranceles estadounidenses, o las principales empresas españolas en el país, se organizó "un networking digno de lobista" con representantes del sector audiovisual que "solo se entiende si lo que están buscando es que se haga una serie surrealista de política sin política".

La inversión extranjera, ha sostenido Martínez, "se atrae dando fiabilidad", "dando seguridad jurídica" pero esto no es posible teniendo en cuenta la "falta de criterio común de los ministros del PSOE y Podemos, incluso entre los del PSOE".

RIDÍCULO EN POLÍTICA EXTERIOR

"El ridículo al que nos condena permanentemente en política exterior este Gobierno no tiene parangón", ha denunciado, defendiendo que las peticiones de comparecencia en las respectivas comisiones de los dos ministros están justificadas, como lo estaría también la del presidente después de que el pasado fin de semana hablara durante más de 20 minutos con Biden.

"Lo que pedimos no es ni más ni menos que nuestra obligación, que el Gobierno rinda cuentas, que es su obligación", ha recalcado. "Si fue un éxito, no tendrán problemas en explicar" los acuerdos alcanzados y los logros, pero si no lo fue "les pedimos honestidad y transparencia", ha añadido.

"Si quieren hacer de la política exterior una política de Estado, como dice el ministro de Exteriores, comiencen por tomarse a España en serio y por venir aquí y explicarnos la verdad", ha remachado la diputada 'popular'.

TODO SE REDUCE A UNA FOTO

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Ciudadanos, María del Carmen Martínez Granados, que aunque ha considerado que este tipo de viajes son "necesarios" y fue "acertado", "las conclusiones que podemos sacar va a ser más bien escasas". "Todo va a quedar en una foto con los CEO de Silicon Valley".

"No consiguió ningún éxito ni en lo económico ni en lo político", ha resumido, reprochando que no hubiera un contacto con Biden o no se incluyera en la visita un estado tan importante para el legado español como Florida. "Volvió aparentemente con los bolsillos vacíos y sin ningún compromiso de inversión", ha abundado la diputada de Cs.

Sánchez, ha sostenido, "más allá de la foto no es capaz de ofrecer ningún hecho que respalde su política de comunicación". En este sentido, ha puesto en duda que pueda atraer inversiones "cuando la mitad de su gobierno se dedica a criticar los fondos de inversión", a decir que se van a nacionalizar empresas o a "cuestionar la propia credibilidad de España".

En nombre de Vox, Patricia Rueda ha sostenido que "ambos ministros deberían comparecer, incluso Sánchez", puesto que "lo único que sabemos es que tenemos un presidente que viaja y no es recibido ni por su homólogo ni ningún alto cargo" de su Administración, ha afeado, incidiendo que es la "primera vez" que un presidente español viaja a Estados Unidos y ocurre esto.

Según Rueda, se trató de "una gira exprés eminentemente cosmética" en la que se gastaron "miles de euros" para conseguir "un par de comentarios" ya que por el momento se desconocen los acuerdos a los que se habría llegado durante la misma.

CON SÁNCHEZ ESPAÑA ES UNA CARICATURA

La diputada de Vox ha recordado, como también hizo la del PP, la "cumbre de 29 segundos" entre Biden y Sánchez y que provocó todo tipo de 'memes'. "Con Sánchez España queda reducida a una caricatura", ha lamentado, pese a ser "una gran nación".

Al igual que las otras dos portavoces de la oposición, ha cuestionado que con un "presidente anclado en la mentira" y que tiene como socio de Gobierno a "comunistas hablan de expropiación, subdia de impuestos y nacionalizar empresas" se puedan atraer inversiones a España.

Por su parte, los portavoces de PSOE y Podemos han aprovechado sus turnos de intervención para cuestionar la manera de hacer oposición del PP, centrando en los 'populares' sus críticas. "Esta petición de comparecencia me sugiere que el verano no les ha servido para serenarse y reflexionar sobre la oposición que están llevando a cabo", ha comentado el socialista Paul Marí Klose, comparando la intervención del PP con la de Vox.

PSOE VE SOBREACTUACIÓN DEL PP

Así, ha defendido que esta cuestión se puede abordar perfectamente en una sesión ordinaria de las respectivas comisiones y ha atribuido la petición del PP a la "sobreactuación hiperventilada a la que nos tienen acostumbrados durante esta legistlatura y que revela a estas alturas un cierto desconcierto".

El PP se pensaba que con este tipo de oposición "iban a desgastar y posiblemente tumbar" al Gobierno de coalición pero se han encontrado con un Ejecutivo "resiliente" que "lejos de achantarse" afronta la segunda parte de la legislatura con buenas expectativas ante el avance de la vacuación y las buenas previsiones económicas. Así las cosas, ha lanzado al PP un mensaje directo: "Serenense y hagan la oposición que este país se merece".

Por su parte, el diputado de Podemos Txema Guijarro ha ridiculizado que el PP quiera erigirse en "ángeles de la guardia" y ha criticado que al PP le "da igual lo que haga" el Gobierno, siempre "va a clamar al cielo y decir que es el fin del mundo".

Además, ha reprochado el "tonillo de seguidismo faldero a Estados Unidos" que, según él, ha utilizado Valentina Martínez y ha pedido a los 'populares' "un poco de dignidad patriótica" en lugar de "una actitud faldera y sumisa".