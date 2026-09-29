El PP defiende investigar en el Senado la "invasión" de Ceuta para señalar responsabilidades políticas

1121174.1.260.149.20260929145032 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha justificado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la crisis en Ceuta para dirimir "responsabilidades políticas". Además, ha asegurado que siguen "sufriendo una invasión" y no conocen "ninguna acción diplomática, legislativa u operativa" por parte del Ejecutivo para que no se repita un "ataque" como el que vivieron a finales de julio.

"Ante la falta de explicaciones y la incoherencia de los ministros del Gobierno, que cada día dicen una cosa, queremos abrir una comisión de investigación para que vengan donde no pueden mentir y nos digan la verdad", ha afirmado.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha recalcado que van a cumplirse dos meses desde el "ataque" a España en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares sin que el Gobierno haya "aclarado exactamente qué ha pasado" ni por qué el país ha sido "atacado".

"Lo más grave es que además tampoco hay respuesta a la situación. España no ha respondido al ataque sufrido. No tenemos conocimiento de ninguna acción diplomática, legislativa o operativa para que esto no vuelva a ocurrir", ha enfatizado, para subrayar que el Ejecutivo "no ha tomado ninguna decisión después de lo que ocurrió aquel 30 de julio".

"LA INVASIÓN CONTINÚA EN MARCHA"

Por eso, ha dicho que el PP ha tomado "tres decisiones". En primer lugar, la creación de una comisión de investigación en el Senado --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta-- para que el Gobierno y sus altos cargos "expliquen lo que no están explicando públicamente".

"¿Qué sabían? ¿Qué información tenían? ¿Por qué no actuaron preventivamente? ¿Qué hicieron el día del 30 de julio? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué decisiones no se tomaron conscientemente? Y por qué dos meses después la situación no solo se ha cronificado, sino que cada día que pasa es peor y la invasión continúa en marcha", ha enfatizado.

En segundo lugar, Muñoz ha indicado que el PP llevará al Pleno del Senado la ley para reforzar los rechazos en frontera marítima. Según ha añadido, tras la sentencia del Tribunal Supremo, su partido ya presentó una reforma de la ley para mejorar ese aspecto pero la Mesa del Congreso rechazó "hacer un Pleno extraordinario en julio" para aprobar esa medida cuando había sido "pedida por la Guardia Civil" y "por el Tribunal Supremo".

"Ahí no hubo prisas para convocar un Pleno extraordinario", se ha quejado la portavoz del Grupo Popular, para añadir que su formación llevará ahora su propuesta a la Cámara Alta, donde tienen "mayoría absoluta".

En tercer lugar, Muñoz ha señalado que el PP lleva esta semana al Pleno una iniciativa exigiendo la tramitación urgente de las normas para aplicar en España el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Según ha explicado, se aprobó en 2024 y los Estados tenían hasta junio de 2026 para aplicarla, pero "a día de hoy España no la aplica".

"El Gobierno de España tenía medidas europeas para haber podido proteger nuestras fronteras, pero no las llevó a cabo, además saltándose los plazos que la propia Unión Europea había establecido", ha criticado, para subrayar que España "fue atacada y no estaba preparada". A su entender, lo "más grave" es que a día de hoy siguen "sin estar preparados si algo similar vuelve a ocurrir".

"RESPONSABILIDADES POLÍTICAS" EN EL SENADO, "NO PENALES"

Al ser preguntada si al PP le parece insuficiente la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional y por eso va a crear esta comisión en el Senado, Muñoz ha explicado que en las comisiones de investigación parlamentarias se tratan las "responsabilidades políticas, no penales".

"Aquí lo que dirimimos son responsabilidades políticas, que no necesariamente tienen que ser las mismas que las responsabilidades penales. La mayoría de las veces van acorde, pero no necesariamente", ha dicho. De hecho, ha admitido que "hay muchas cosas que no son delito" pero "son éticamente reprobables".

Muñoz ha aseverado que "la realidad que se vive en Ceuta, por mucho que la quiera tapar el Gobierno, es dantesca". "Hemos visto como hay túneles bajo la ciudad donde se resguardan violadores, pederastas, posibles terroristas. Estamos viendo como cada vez que hay un desalojo de una playa vuelven a surgir y hay desbandadas de inmigrantes irregulares por la ciudad", ha relatado, para concluir: "Seguimos sufriendo una invasión, de hecho".

A LA ESPERA DE LA COMPARECENCIA DE ROBLES EN COMISIÓN DE SECRETOS

Al ser preguntada por los informes de Inteligencia del Ejército que han identificado a 72 militares marroquíes como coordinadora en el interior de Ceuta, Muñoz ha señalado que la próxima semana comparece la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Secretos Oficiales y ahí podrán preguntarle "si existe ese informe en el que se habla de 72 militares marroquíes infiltrados entre la gente que invadió nuestro país para generar desestabilidad".

"Pero la postura del Partido Popular ha sido desde el minuto uno que España ha sufrido un ataque y una invasión. Seguimos sufriendo una invasión, de hecho. Coordinada, ordenada, planeada para desestabilizar Ceuta y por tanto España", ha resaltado.

"EL DELEGADO DEL GOBIERNO HA DECIDIDO EMPEZAR A CONTAR LA VERDAD"

La dirigente del PP del PP ha asegurado que el hasta ahora delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, "ha decidido empezar a contar la verdad, una vez que hay una investigación judicial en marcha y que su jefe de Gabinete ha confirmado" que el CNI "avisó" a la Delegación del Gobierno sobre lo que podía ocurrir en la frontera.

Así, Muñoz ha señalado que, tras su comparecencia para confirmar su salida, Pérez Triano "filtró a la prensa que él había informado al Ejecutivo de que lo que estaba ocurriendo en Ceuta" los días previos a la avalancha de migrantes, evidenciando que no era la presión migratoria habitual de otros años.

Muñoz ha afirmado que el Gobierno no ha tomado decisiones sobre la frontera o sobre todos asuntos porque estaban "a llevárselo crudo" y "a trincar, algunos de ellos". "Si estás con unas cloacas intentando que los jueces no te investiguen, no puedes estar resolviendo los problemas de los españoles", ha concluido.