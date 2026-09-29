El PP europeo pide a la UE poder suspender las solicitudes de asilo en casos de "ataques híbridos" como el de Ceuta

Archivo - 18 March 2026, Belgium, Brussels: President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) and Chair of the European People's Party (EPP) Manfred Weber (C) arrive to attend the EPP 50th anniversary celebration. The European People's Party ( - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular Europeo (PPE) ha pedido este martes el retorno de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta, al tiempo que ha reclamado a la Unión Europea ofrecer a los Estados miembros la opción de suspender temporalmente las solicitudes de asilo en casos de "ataques híbridos" como el que, a su juicio, sufrió la ciudad autónoma con la entrada masiva de finales de julio.

Así se recoge en la resolución que los 'populares' europeos han aprobado en la asamblea política que se está celebrando en Toulouse (Francia) bajo el título 'Crisis en la ciudad española de Ceuta'. El texto arranca asegurando que los días 30 y 31 de julio unas 80.000 personas entraron ilegalmente en la ciudad, "violando la integridad territorial española y europea".

"Estos hechos provocaron una grave crisis que continúa hasta hoy. Se trata de una grave crisis de seguridad, social, económica y de soberanía", añade esta iniciativa de la formación que lidera el alemán Manfred Weber, quien hace justo una semana visitó Ceuta con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para conocer de primera mano la situación.

PETICIÓN A RABAT PARA QUE CUMPLA CON EL RETORNO DE MIGRANTES

En el texto, el PPE considera que la invasión en Ceuta constituye una vulneración de la integridad territorial de España y de las fronteras exteriores de la Unión Europea, calificando los hechos como un episodio de "guerra híbrida". También reafirma que la soberanía española sobre Ceuta es incuestionable y rechaza cualquier reclamación marroquí sobre territorios españoles del norte de África.

Además, se insta a la Unión Europea a adoptar medidas legislativas excepcionales o efectuar devoluciones --sin procedimientos de asilo individuales-- de migrantes irregulares utilizados en un ataque híbrido, tal como anunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión.

"En situaciones excepcionales claramente definidas, debería ofrecerse a los Estados miembros la opción de suspender temporalmente las solicitudes de asilo de las personas recién llegadas, procediendo al mismo tiempo al rápido retorno de aquellas que no tengan derecho a permanecer", reza texualmente la resolución aprobada.

Según el PPE, la "incapacidad" del Gobierno de Pedro Sánchez de ofrecer una respuesta adecuada y rápida, ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y reforzar un sistema de alerta temprana de la UE. Se trata de un sistema que abarque toda la información para obtener una visión de conjunto de la situación, especialmente mediante el seguimiento de las redes sociales, añade la formación.

Además, señala que las informaciones de los días previos a la invasión muestran que Marruecos es responsable por "acción" o por "omisión" de la "invasión". Por ello, la resolución reclama a las autoridades marroquíes que cumplan plenamente sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno de migrantes, lucha contra las mafias y cooperación migratoria.

DESPLIEGUE PERMANENTE DE FRONTEX Y EUROPOL EN CEUTA

Asimismo, subraya que la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos debe estar basada en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros, considerada un principio fundamental del Derecho internacional y una condición no negociable para cualquier relación de partenariado.

En el texto, el PP reclama además una investigación independiente para identificar a las entidades jurídicas y a las personas que "instrumentalizaron" la migración irregular contra España y la Unión Europea.

La resolución también pide el despliegue permanente de Frontex y Europol en Ceuta. A su entender, la demora de un mes del Gobierno español en solicitar la asistencia de Frontex tras la propuesta de la Comisión es "irresponsable".