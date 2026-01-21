El PP deja en el aire asistir a la reunión con Sánchez sobre Ucrania si Moncloa convoca a Feijóo la próxima semana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza', en el World Trade Center, a 18 de enero de 2026, en Zaragoza, - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha dejado en el aire este miércoles la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo acuda a una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre el posible envío de tropas a Ucrania si finalmente Moncloa le convoca la próxima semana.

"No creo que Sánchez nos convoque, pero si lo hace, lo valoraremos", han indicado fuentes del equipo de Feijóo, que creen que sería "sorprendente" que en el actual "contexto" que han provocado los accidentes ferroviarios, el Gobierno ponga el foco en Ucrania y en reunirse con el jefe de la oposición.

Sánchez y Feijóo tenían cerrado un encuentro en el Palacio de la Moncloa el pasado 19 de enero a las 18.00 horas, en cuyo orden del día figuraba el envío de soldados españoles a Ucrania en caso de que hubiera una misión de paz. El PP había pedido además hablar de otros asuntos como la situación de Groenlandia, Venezuela o la financiación autonómica.

Sin embargo, tras el descarrilamiento de trenes en Adamuz el domingo, Feijóo escribió esa noche al jefe del Ejecutivo planteando aplazar ese encuentro, una petición que aceptó Moncloa. Los gabinetes de ambos quedaron en hablar para encontrar una nueva fecha.

'GÉNOVA' CREE QUE ES MOMENTO DE CENTRARSE EN EL ACCIDENTE

Ante la posibilidad de que Sánchez retome la próxima semana esa ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hablar de Ucrania, fuentes del PP dejan en el aire la posible asistencia de Feijóo y se limitan a decir que si ese contacto se produce, lo valorarán.

En 'Génova' consideran que, en un momento en el que aún se están identificando cuerpos por la tragedia de Adamuz y con tantas incógnitas encima de la mesa, el foco debe estar en aclarar los accidentes ferroviarios --tanto el de la localidad de Córdoba como el de Gelida (Barcelona-- y no en desviar la atención con Ucrania cunado, según fuentes del PP, ni siquiera hay previsión de que la guerra acabe en breve.