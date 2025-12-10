PP denuncia la "imagen lamentable" de España ante los delitos del entorno de Sánchez y la "venta" de política exterior

1034705.1.260.149.20251210101804 El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

El PP ha cargado este miércoles contra la "imagen lamentable" que tiene ahora mismo España en el exterior como resultado de los delitos de los que se acusa al "entorno" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando que se ha puesto "en venta" la política internacional en provecho del Ejecutivo.

Así lo ha hecho el diputado 'popular' Carlos Rojas durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados en su pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, tras recordar que el exministro José Luis Ábalos, que está en prisión, se reunió con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "por mandato directo del presidente del Gobierno, quien también mandató al exfiscal general del Estado a cometer otro delito" y que desde Exteriores se dio pasaporte diplomático a su exasesor, Koldo García.

"¿Quién se va a fiar de este Gobierno? Nadie", ha sostenido Rojas, subrayando que lo que se preguntan en el exterior es "cuándo va a ser el próximo delito que se le impute al entorno del señor Sánchez o al señor Sánchez".

"Esa es la imagen que han dado ustedes de nuestro país, una imagen lamentable que hay que revertir. Convoquen elecciones de una vez y acaben con esta farsa", le ha reclamado al ministro de Exteriores, para en su segunda intervención incidir en que también perjudica el hecho de que España lleve "tres años sin presupuesto".

"Ustedes se han cargado la política internacional. La han puesto en venta para su provecho", ha denunciado Flores, para quien "eso es ignominioso". "Por eso deben irse cuanto antes", ha insistido.

ALBARES REIVINDICA EL PESO DE ESPAÑA

A su vez, Albares ha esgrimido que fuera de España de lo que se habla es de "las posiciones en política exterior que están salvando la dignidad de Europa" por su "coherencia" en las posiciones respecto a Palestina y Ucrania así como del crecimiento económico y la creación de empleo récord.

"Nunca en democracia han tenido las posiciones de España tanto peso en el exterior, ni la coherencia de nuestras posiciones en política exterior tanto aplauso", ha reivindicado el jefe de la diplomacia.

Según Albares, "lo que es ignominioso" es que el PP y su líder, Alberto Núñez Feijoó, vayan a Bruselas a "decir que no nos den fondos y que aquí no hay Estado de Derecho", se dediquen a "torpedear" la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, voten en contra del primer Tratado de Amistad con Francia, adopten "posiciones antimarroquíes" y torpedeen "nuestro acercamiento al pueblo hermano de Venezuela".

"Eso, eso sí es ignominioso. ¿Sabe por qué? Porque eso es traicionar los intereses de España y de los españoles y las españolas", ha remachado.

VERGÜENZAS DEL GOBIERNO Y EL PSOE

Por su parte, el también diputado del PP Jaime de Olano ha abundado en las críticas al Gobierno por el deterioro de la imagen exterior de España. "Cada semana podemos leer editoriales, informes y portadas en medios internacionales que ya no hablan de las virtudes de España, sino de las vergüenzas de su Gobierno y de su partido, y de dirigentes acusados por prevaricación, malversación, financiación ilegal, blanqueo de capitales y organización criminal", le ha espetado a Albares.

Sin embargo, ha incidido, "lo más grave de todo es el trato a las mujeres". "Cada día amanecemos con un nuevo caso de misoginia, de acoso y de abusos sexuales en el Partido Socialista", ha denunciado, subrayando que "no son casos aislados" sino que "es un patrón moral de una organización donde los dirigentes se tapan unos a otros".

"Han convertido al PSOE en un verdadero estercolero" y "en el lugar más peligroso para ser mujer, en la cámara de los horrores del machismo más rancio", ha rematado.

Albares se ha defendido asegurando que en las distintas citas internacionales a las que ha acudido en las últimas semanas por lo que le han preguntado es por el crecimiento económico, enumerando las reuniones internacionales que ha acogido España en los últimos años y los altos cargos que ocupan españoles a nivel internacional, principalmente en la UE.

"Ustedes nunca vienen aquí a hablar de política exterior" porque "no nos interesa que se hable de los logros de España", ha reprochado a los 'populares'. Además, ha afeado a De Olano que no haya mencionado el hecho de que "Europa está siendo atacada".

"Los valores de Europa están siendo atacados en estos momentos. La libertad, la tolerancia, la diversidad. ¿Sabe por quién? Por los señores de Vox y sus aliados en el mundo", ha señalado. "Eso sí que es grave", ha incidido, emplazando al PP a pronunciarse sobre esta cuestión que "sí interesa en el mundo, en Europa, y sobre todo interesa a los españoles".