PP desdeña el "furor de transparencia" de Sánchez con el 23-F y exige que mande al Congreso datos sobre su corrupción

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

MADRID 24 Feb.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha burlado este martes del "furor de transparencia" que, a su juicio, ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desclasificar documentos un intento del golpe de Estado de hace 45 años que ya fue "juzgado" y le ha exigido que envíe al PP los documentos sobre diversos casos de corrupción que le han solicitado sus diputados.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha avanzado que el PP va a pedir amparo a la Mesa del Congreso porque el Gobierno ha desoído unas 150 peticiones de documentación planteadas por distintos miembros de su grupo.

"Es una pena que ese furor de transparencia que le ha entrado al señor Pedro Sánchez le lleve hasta 1981 y no a todo lo que hay ahora", ha dicho, instándole a desclasificar, por ejemplo, los expedientes de las contrataciones en empresas públicas de la exmilitante socialista Leire Díez y de las "mujeres relacionadas" con el exmnistro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

También le ha emplazado a enviar al PP el expediente de la licencia de la operadora Villafuel que pidió al Gobierno el investigado Víctor de Aldama; los expedientes de las ayudas del fondo de rescate a Plus Ultra o Air Europa.