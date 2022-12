El PP desecha la moción de censura que piden Vox y Cs porque se "va a perder": "Pedimos elecciones porque vamos a ganar"

Bendodo dice que el manifiesto de exministros del PSOE evidencia que el "sanchismo se ha comido al socialismo auténtico" de siempre

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado este lunes la vía de moción de censura contra Pedro Sánchez que piden Vox y Ciudadanos porque esa iniciativa en el Congreso se "va a perder" y ha defendido la convocatoria de elecciones generales. A su entender, "es hora de que el PP tome las riendas del país y reconduzca esta situación dantesca en la que lo ha metido el sanchismo".

"Hay una gran diferencia. Se pide una moción de censura cuando se sabe que se va a perder. Nosotros pedimos que se convoquen ya las elecciones porque sabemos que las vamos a ganar", ha recalcado Bendodo, el mismo día que el líder de Vox, Santiago, Abascal, ha asegurado que su formación va a seguir adelante con su idea de presentar una moción de censura y así se lo han hecho saber ya al PP.

Bendodo ha confirmado que el PP presentará en breve un recurso al Tribunal Constitucional contra los cambios legislativos que ha anunciado el Gobierno. "No vamos a descartar ninguna herramienta para evitar esta deriva y preocupante situación a la que nos está llevando el Gobierno", ha indicado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

El 'número tres' del PP ha pedido elecciones ya porque Sánchez no ha cumplido su programa electoral y está haciendo "todo lo contrario" de lo que prometió que iba a hacer. Así, ha repasado el "conjunto de disparates" que, a su juicio, está cometiendo Sánchez, citando la eliminación de la sedición, el "manoseo" de la Justicia, el "abaratamiento" de la sedición y "chapuzas" como la ley del 'solo sí es sí'.

"Sánchez y el Gobierno de nuestro país ahora mismo están llevando a España a una deriva peligrosa y preocupante. Esa es la realidad y creo que es la hora de devolverle la voz a los españoles y que hablen", ha manifestado, para acusar al Gobierno de actuar con "mala fe" porque cada nuevo "escándalo está tapando el anterior" con el objetivo de que los españoles lo "olviden" al arranque del nuevo año.

AVISA QUE LOS ESPAÑOLES NO SON "TONTOS" Y "NO OLVIDARÁN"

Sin embargo, ha asegurado que los españoles no sufren "amnesia" y no van a "olvidar" lo que está sucediendo. "Los españoles no somos tontos y de todas estas barbaridades que está cometiendo el Gobierno, toman nota y se las van a hacer pagar", ha apostillado, para añadir que "nunca" un presidente del Gobierno había llegado "tan lejos" para "mantenerse sentado en la Moncloa".

El coordinador general del PP ha pedido al Gobierno que no intente "engañar a los españoles" acometiendo "todas las maldades antes de final de año" con la idea de que la Navidad "todo lo tapará y a partir de enero empiezan de cero". "Los españoles no somos tontos y nunca un presidente había llegado tan lejos", ha apostillado.

Ante las declaraciones de Sánchez este domingo en Barcelona asegurando que hay que sacar la política de los juzgados, Bendodo ha resaltado que lo que está consiguiendo es "sacar a los políticos golpistas de los juzgados". A su juicio, los españoles no entienden esta situación y es necesario "adelantar unos meses las elecciones generales porque es hora de que hablen los españoles".

En cuanto al manifiesto que han firmado varios exministros y exaltos cargos socialistas contra el plan de Sánchez con la sedición y la malversación, Bendodo ha indicado que este hecho confirma que "el partido sanchista se ha comido al partido socialista auténtico, el de toda la vida".

"Ese PSOE no existe y muchos se están removiendo en sus asientos al ver lo que hace Sánchez", ha resaltado, para añadir que aunque algunos presidentes de CCAA se atreven a hablar, luego "son llamados a capítulo desde Ferraz".

"EL CUARTO PAGO, EMPEZAR A HABLAR DEL REFERÉNDUM"

Bendodo ha avisado que "el chantajista no se va a conformar" y ha agregado que tras el "pago" de los indultos, la sedición y el "abaratamiento" de la malversación, el siguiente paso será hablar de un referéndum en Cataluña.

"Estoy convencido de que el cuarto pago que va a hacer Sánchez es que se va a empezar a hablar de referéndum otra vez en Cataluña. Ya lo estamos leyendo. Creemos que esto es un absoluto disparate", ha aseverado.

DETENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA DE LA EUROCÁMARA

Tras la detención de la vicepresidenta de la Eurocámara, acusada de aceptar sobornos de Qatar, Bendodo ha señalado que este caso les parece "de entrada muy preocupante" y ha señalado que se ofrece una imagen "negativa" del conjunto de las instituciones europeas.

"En cualquier caso, vamos a esperar. Es muy incipiente. Vamos a esperar a la profundidad de la investigación y lo que pedimos es que se aclare y la colaboración máxima para que tengamos toda la transparencia posible para explicar qué ha pasado", ha apostillado.