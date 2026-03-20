El PP desliza que el "teatro" del Consejo de Ministros con el decreto de Irán busca "salvar la cara" a Yolanda Díaz

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes, tras el retraso del Consejo de Ministros que debe aprobar las medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra de Irán, que cabe la "posibilidad" de que todo sea "un teatro para salvar la cara a la vicepresidenta comunista", Yolanda Díaz.

Así se ha pronunciado después de que el Consejo de Ministros extraordinario haya arrancado con dos horas de retraso por discrepancias entre los socios, al negarse los ministros de Sumar a dejar fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales.

La reunión del Consejo de Ministros ha comenzado pasadas las 11.30 horas, una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han negociado directamente en relación con algunas de las medidas que han planteado desde Sumar para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Próximo.

"TODOS IRRESPONSABLES"

Al conocer que los ministros de Sumar se negaban a participar en la reunión del Consejo de Ministros junto al PSOE, Ester Muñoz ha asegurado que "esta noticia haría caer el Gobierno de cualquier país democrático".

"Sin presupuestos en 3 años Sin mayoría parlamentaria. En un momento de incertidumbre mundial. Con un Gobierno roto. Así es imposible. España no merece esto", ha afirmado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Es más, Muñoz ha deslizado que el "teatro" del Consejo de Ministros con el decreto de Irán busca "salvar la cara" a Díaz. "También cabe la posibilidad de que todo sea un teatro para salvar la cara a la vicepresidenta comunista. Todos irresponsables", ha manifestado.

MUÑOZ DICE QUE "COPIA" MEDIDAS DEL PP

Además, Muñoz ha afirmado que la ministra de Hacienda hace unos días "se partía de risa sobre las propuestas del PP" y "hoy las copia". "Han pasado varios días en que los españoles han pagado y siguen pagando más, porque el Gobierno no ha hecho su trabajo", ha denunciado.

Ante ese choque entre los ministros de PSOE y Sumar, el PP ha ironizado en redes sociales con el eslogan del 'No a la guerra' que han repetido estas últimas semanas desde Moncloa y desde el Partido Socialista. "No a la guerra... en el Consejo de Ministros", ha escrito el partido de Alberto Núñez Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.