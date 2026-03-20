El PP verá "una a una" las medidas del decreto anticrisis y dice que hay que "rescatar" a los españoles, no al Gobierno

1071023.1.260.149.20260320101211 La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante la presentación del libro ‘Alexis de Tocqueville. Un liberal único’ del profesor Eduardo Nolla, en el Senado, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Fundación FAES ha p - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido verá "una a una" las medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros extraordinario por la guerra de Irán, recordando que el PP no va a "salvar" al Ejecutivo, al tiempo que ha defendido que a quienes hay que "rescatar" es a los españoles y no al Gobierno.

Así se ha pronunciado Gamarra a su llegada al desayuno-coloquio de la Cátedra Comillas con el exvicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinás en Madrid, después de que el Gobierno adelantara algunas medidas de su plan para paliar el impacto económico de la guerra, entre las que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21 por ciento al 10 por ciento, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

El Ejecutivo, que sigue a esta hora cerrando los detalles de las medidas que se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, prevé introducir además en este plan rebajas fiscales en electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético, según las mismas fuentes.

La dirigente del PP ha criticado la tardanza del Ejecutivo para aprobar un plan tras las consecuencias de una guerra que "ya hace días y semanas que está afectando a los bolsillos de los españoles". "Mientras tanto el Gobierno está recaudando. Lo que aquí hace falta es rescatar a los españoles de la situación que están viviendo y no al Gobierno", ha dicho.

Preguntada por la posición del PP a las medidas que recogen las rebajas fiscales que reclamaban, Gamarra ha pedido esperar: "Veremos uno a uno y cuando veamos todo lo que dice ese real decreto ya lo valoraremos". Así, ha recordado el aviso del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control a Pedro Sánchez en el Congreso. "Que no utilicen como hacen siempre un real decreto para intentar salvar al Gobierno", ha advertido.

También ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez que se "ría" de los españoles con su justificación para retrasar la presentación de los presupuestos generales del Estado por la guerra de Irán. "Sin presupuesto ni mayoría parlamentaria no se puede gobernar. Sánchez lo único que hace es resistir y resiste por la corrupción que le rodea. Pero quien tiene que resistir es la sociedad española, no él, y ahí es un problema", ha zanjado.