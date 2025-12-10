El PP, tras detención de Leire Díez: Del PSOE "no van a quedar ni las raspas" y las cárceles se les quedarán "pequeñas"

1035012.1.260.149.20251210184143 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que del PSOE "no van a quedar ni las raspas" ante los "escándalos" que le rodean. Es más, ha ironizado con que las cárceles de España "probablemente" se queden "pequeñas" ante este "ritmo de detenciones".

En concreto, la Guardia Civil ha detenido este miércoles a Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que está bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes.

CUESTIONA QUE SÁNCHEZ PUEDA LLEGAR AL 2027

Ante esas detenciones, la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda agotar la legislatura como sostiene en sus intervenciones públicas.

"Cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas", ha exclamado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha dicho que "entiende" la cara que tenía este martes Sánchez, al que se veía "preocupado", y lo ha achacado a que el día de hoy está siendo "absolutamente dantesco" tras estas dos detenciones y el "nuevo caso de acoso sexual dentro del Partido Socialista" que ha provocado ya la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo.

UN GOBIERNO "EN DESCOMPOSICIÓN"

La dirigente del PP ha señalado que el expresidente de la SEPI "era la mano derecha de María Jesús Montero, tanto en Andalucía como en Madrid" y ha añadido que cuando dejó de ser presidente de la SEPI "fue contratado por la empresa Servinabar" del exnúmero tres del PP, Santos Cerdán.

Según ha dicho, todo apunta a que en el marco de esas investigaciones y "esos amaños" es por lo que "ha sido detenido" el expresidente de la SEPI y Leire Díaz, "la mujer socialista que nadie conocía, pero que se reunía con todo el mundo".

La portavoz del Grupo Popular ha indicado que lo que están conociendo evidencia que el Gobierno "está en descomposición" y va "apagándose poco a poco". A su entender, intenta "resistir" pero cree que eso es "imposible".

TELLADO: EL PSOE "HOY HA HECHO TRIPLETE"

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quien ha subrayado que "el partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete".

Así, ha señalado que el día en que "ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual", han sido detenidos "por fraude en contratos públicos la fontanera de la cloaca, Leire Díez, y quien fue mano derecha de Montero y empleado en la empresa de Cerdán".

"Las cárceles de España van a empezar a quedarse pequeñas. No hay hueco para tanto delincuente de la mafia sanchista", ha manifestado Tellado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

BENDODO DESTACA QUE HA CAÍDO "EL HOMBRE DE CONFIANZA" DE MONTERO

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que "cae la fontanera del PSOE" pero también "el que fuera hombre de confianza" de la vicepresidenta María Jesús Montero "en el Gobierno y en la Junta de Andalucía".

"Los españoles no merecen esta agonía de un Gobierno podrido y acabado", ha asegurado el dirigente 'popular' en un mensaje en la misma red social.

Paralelamente, el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha hecho eco de esas dos detenciones en su cuenta oficial de 'X' en un mensaje que acompaña con seis fotos del jefe del Ejecutivo acompañado de Leire Díez.

Con esas fotos, el PP quiere evidenciar que Sánchez conocía a la exmilitante socialista pese a sus últimas declaraciones del jefe del Ejecutivo marcando distancias con los que han sido sus colaboradores. "La Guardia Civil detiene a una señora que Pedro Sánchez no conoce de nada", ha ironizado.