El PP dice que Armengol podía "apercibir" a Vito Quiles sin "montar todo este teatro" en el Congreso

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en declaraciones a periodistas - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, podía "apercibir" a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y "no hacía falta montar todo este teatro". Además, ha puesto en cuestión las "prioridades" del PSOE y ha criticado que haya tenido "más rapidez" en retirar esas credenciales que en llevar a la Cámara la "importante" votación para que los guardias civiles sean profesiones de riesgo.

La Mesa del Congreso acordó este miércoles, con los votos de PSOE y Sumar, suspender cautelarmente la acreditación como periodista a los activistas políticos Quiles y Ndongo, a la espera de resolver definitivamente las distintas denuncias que pesan contra ellos, presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) como por el PSOE, Sumar y Podemos.

Tanto Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, acreditado por 'Periodista Digital', acumulan casi una decena de denuncias por incumplir distintas normas del Reglamento del Congreso, que se modificó hace diez meses para introducir un régimen sancionador especial para informadores

ACUSA AL PSOE DE INTENTAR "IMPONER RELATOS"

En declaraciones a los periodistas en Barcelona este jueves junto al líder del PP en el Ayuntamiento de la capital catalana, Daniel Sirera, Muñoz ha acusado al PSOE de intentar "imponer los relatos que no importan a nadie".

"La presidenta del Congreso tenía en sus manos un reglamento con el que podía apercibir a cualquier periodista acreditado que haga actuaciones que no son razonables, no hacía falta montar todo este teatro", ha manifestado.

Muñoz ha criticado que "el enemigo número uno del PSOE sea Vito Quiles, pero no los delincuentes que violan a mujeres en Barcelona". Es más, ha censurado que la Mesa del Congreso haya tenido "más rapidez para retirarle la credencial que para llevar a cabo esa votación tan importante para que los guardias civiles sean profesionales de riesgo", poniendo así en cuestión las "prioridades" del PSOE.

HERNANDO: "SI LO HUBIERA HECHO EL PP, HUELGA GENERAL"

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado que "retirar la acreditación a un periodista no tiene precedentes en el Congreso en casi 50 años de historia" de la democracia española.

"Hacerlo a Vito Quiles porque hace preguntas que no gustan a la izquierda un atentado a la libertad de prensa. Si lo hubiera hecho el PP, huelga general", ha manifestado el diputado del PP en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.