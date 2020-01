El PP dice que cuando Iglesias "no pisaba moqueta" criticaba el coche oficial, el Falcon y a Delgado por caso Villarejo

Publicado 17/01/2020 12:22:31 CET

Terol asegura que el PP no va dar los cien días de gracia al nuevo Gobierno porque "no se los merecen" tras haber "perdido" 18 meses

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha asegurado este viernes que cuando Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno, "no pisaba moqueta" criticaba "los asesores, el coche oficial o el Falcon", y llegó a llamar "indigna" a Dolores Delgado "cuando saltó la polémica" sobre las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo.

En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, González Terol ha alertado de que con la designación de Delgado como nueva fiscal general del Estado "se pone en riesgo" el funcionamiento de esa institución y ha reclamado volver al modelo por el que los jueces eligen a los jueces para la renovación del CGPJ.

Asimismo ha subrayado que la mayoría del CGPJ no ha querido reconocer la "idoneidad" de Delgado para ocupar el cargo de fiscal general, ya que, por su pertenencia al anterior gobierno "es obvio que podría no ser imparcial". Es más, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez admitió en una entrevista radiofónica que "sobre la Fiscalía mandaba él" y se ha preguntado qué decisión tomaría Delgado "si llegan indultos de los políticos catalanes condenados".

En la actual coyuntura política, González Terol ha afirmado que el Partido Popular no le va a dar los cien días de gracia al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez porque "no se los merecen", ya que han "perdido" dieciocho meses. Por eso, ha dicho que su partido "no va a perder ni un minuto".

LA COMISIÓN EUROPEA ESTÁ "ALINEADA" CON LO QUE OPINA EL PP

González Terol ha subrayado que el Gobierno de Sánchez "todavía hoy tiene los PGE aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy" y que tendrán que "poner un techo de gasto y decir cuales son sus medidas de ingreso".

Además, ha añadido que el PGE tiene que ser "visualizado y aprobado" por la Comisión Europea y "entienden que lo que ha primado la Comisión Europea es la política del Gobierno del PP". Según ha dicho, la Comisión llamó la atención a Pedro Sánchez por "tres cosas": la "deuda", el "paro" y el "estancamiento de la productividad".

En este sentido, ha señalado que las advertencias de la Comisión Europea muestran que "está alineada" con lo que opina su partido y eso les "ayudarán a frenar esta locura de gobierno de la extrema izquierda".

EL PP HARÁ LA OPOSICIÓN EN LAS INSTITUCIONES Y "NO EN LA CALLE"

Por otro lado, González Terol ha asegurado que el Partido Popular hará una oposición "muy dura" contra el presidente del Gobierno pero que esta será en las instituciones y "no en la calle", y ha añadido que los ciudadanos les han elegido "para huir del populismo de izquierda o de derecha".

"Vamos a llevar las demandas de los ciudadanos a las instituciones para cambiar las cosas desde la Constitución y sin exabruptos", ha asegurado el diputado 'popular'.