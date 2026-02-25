El PP dice que Díaz no repite como candidata porque "sabe que no la quieren ni los suyos": "Su abdicación es forzosa"

(I-D) El secretario general del PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de f - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este miércoles que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no repetirá como candidata de la izquierda alternativa en las próximas elecciones porque "sabe que lo no la quieren ni los suyos" y, por lo tanto, su "abdicación es forzosa". A su entender, con este paso se "adelanta a una realidad" porque los españoles le "van a quitar" en las urnas su cargo, igual que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado la formación de Alberto Núñez Feijóo, después de que Yolanda Díaz haya anunciado que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales. Lo ha comunicado en una carta, en la que señala que es "un paso muy meditado", al tiempo que explica que seguirá ejerciendo sus responsabilidades como titular de Trabajo en el Gobierno.

El PP considera que Yolanda Díaz "no renuncia voluntariamente" sino que "lo hace porque sabe que no la quieren ni los suyos". "Su abdicación es forzosa y no obedece a ningún otro motivo que el haber asumido que la iban a laminar", ha asegurado la formación en un comunicado. A su entender, "no elige el qué hacer, irse" sino que "elige el cuándo comunicarlo, hoy".

CREE QUE QUERRÁ MANTENER SU ACTA EN EL CONGRESO

Según el PP, los días de Yolanda Díaz de vivir de la política "ni acaban hoy ni acabarán cuando termine la Legislatura". "Queremos tranquilizar a los españoles. No se quedan sin Yolanda Díaz. No tenemos ninguna duda de que, del mismo modo que siguió en Sumar cuando dijo que dejaría la dirección de Sumar, querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la Presidencia del Gobierno", ha afirmado con ironía.

El PP ha recordado que en Estados Unidos "se asume el concepto 'pato cojo' para quien, teniendo responsabilidades de gobierno, se sabe que dejará de tenerlas a corto plazo" y ha añadido que la precariedad de Yolanda Díaz "no es fruto de la existencia de una fecha de caducidad" sino que "se debe a que no tiene influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez y no tiene afectos en la izquierda a la que antes representaba".

TELLADO: "A MI ESTE APLAUSO ME HA SONADO A DESPEDIDA"

Por todo ello, el PP ha afirmado que Yolanda Díaz lo que hace hoy es "adelantarse a una realidad", dado que la Vicepresidencia del Gobierno "se la van a quitar los españoles a ella y a su compañero Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales".

A primera hora de este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y antes de conocer la decisión de Díaz, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha espetado a la vicepresidenta: "No se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado a despedida".