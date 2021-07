El PP dice que la remodelación no les hará cambiar su estrategia y que tienen una alternativa para la salvación del país

Gamarra cree que Podemos, independentistas y Bildu "siguen moviendo los hilos" mientras Terol y Olano critican que no reduzca carteras

El vicesecretario de Política Territorial del PP ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho una "enmienda a la totalidad" con la remodelación de Gobierno pero ha recalcado que eso no llevará a su partido a cambiar su estrategia porque ya tienen una "alternativa para la salvación económica de este país".

"No hay cambio de estrategia ninguno. La estrategia es muy clara. Nosotros tenemos una alternativa para la salvación económica de este país y para desfibrilar una economía que está en vía muerta gracias a las políticas de Sánchez y de su Gobierno", ha declarado Terol en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si la crisis de gobierno llevará al primer partido de la posición a hacer cambios en su estrategia.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que existe "una alternativa" liderada por Pablo Casado que cuenta con un "proyecto político" y con un equipo con "experiencia". A su entender, Sánchez está asustado porque a él y "a su estratega, el ministro Bolaños, les salió mal la estrategia de la moción de censura en Murcia y las elecciones en Madrid".

Tras subrayar que "el problema" es Sánchez, quién se presenta a las elecciones, ha recalcado que él es el responsable de que se hayan "destruido" las relaciones con Marruecos y se haya producido un distanciamiento con EEUU, no la hasta ahora ministra Arancha González Laya. Es más, ha asegurado que es la "X del caso 'Delcygate'" y no el cesado ministro José Luis Ábalos.

TEROL LE PIDE TENER "VALENTÍA" Y CONVOCAR ELECCIONES

De la misma manera, ha indicado que los indultos no se han dado de la mano del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sino que es "una

idea de Sánchez, que es rehén de sus socios de investidura a los que ha permitido todo, hasta el acercamiento de presos etarras asesinos al País Vasco".

El vicesecretario de Territorial del PP ha solicitado al presidente del Gobierno que tenga "valentía, se deje de preparativos y convoque elecciones". "Nosotros saldremos a ganarlas con Pablo Casado a la cabeza", ha enfatizado.

Según Terol, el presidente del Gobierno "se ha hecho una enmienda a la totalidad, lleva 17 ministros nuevos en los tres años que lleva gobernando. "Sánchez puede cambiar de cromos y de caras pero la mano que mece la cuna es la suya", ha resaltado, para añadir que como "head hunter" no tiene "mérito ninguno porque tiene que estar cambiando constantemente".

Tras asegurar que "lo único que ha hecho Sánchez es atrincherarse porque ha cambiado todo para que nada cambie", ha recalcado que sigue habiendo 22 ministros y "se ha quedado el ala más incompetente y peligrosa sobre la que no tiene ningún control, la de Podemos". De hecho, ha destacado que no solo no ha cesado a los ministros

de Podemos sino que los ha "mejorado" en su posición política dentro del Gobierno al designar a Yolanda Díaz vicepresidenta segunda.

OLANO: "SÁNCHEZ SE HA HECHO UNA MOCIÓN DE CENSURA A SÍ MISMO"

En parecidos términos se ha pronunciado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, quien ha resaltado que Sánchez "no ha reducido carteras ni asesores". Además, ha dicho que sorprende de que digan que es una vuelta al PSOE tradicional "cuando fue ese PSOE el que le echó por pactar con Podemos, ERC y Bildu".

"Sánchez se ha hecho una moción de censura a sí mismo. No hay cambio de políticas y solo tiene autoridad sobre una parte del

Gobierno", ha manifestado, para añadir que "la radicalidad seguirá instalada en el Consejo de Ministros".

Según Olano, estos cambios de caras "no parece que vayan a modificar las políticas del Gobierno" porque se trata de una "operación de maquillaje y propaganda" porque va a seguir teniendo a los mismos socios.

Después de que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, haya animado al PP a presentar una moción de censura contra Sánchez, Olano ha señalado que "la mejor moción de censura es convocar a los españoles a las urnas" y que decidan si están de acuerdo con que les haya "mentido".

"Todas las encuestas indican que hay un cambio de ciclo que es imparable", ha proclamado el responsable de Participación del PP en TVE, para añadir que los españoles están "hartos de las mentiras y la propagada de Pedro Sánchez".

GAMARRA: "CAMBIARLO TODO PARA QUE NO CAMBIE NADA"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado en Onda Cero que "lo que ha hecho Sánchez es cambiarlo todo para que no cambie nada porque Podemos, los independentistas y Bildu siguen moviendo los hilos". A su entender, "de este cambio de Gobierno lo que queda es que cambia muchas cosas para que no cambie nada".

Como otros cargos del PP, ha subrayado que Sánchez "no toca a los ministros de Podemos porque no controla a todo el Gobierno, solo a una parte". "Por primera en democracia, un presidente del Gobierno de

España no ha ejercitado plenamente su facultad de cambios en el Gobierno", ha apostillado.

Además, ha indicado que "la realidad es que lo que tiene España es un Gobierno en crisis, donde el problema" es Sánchez "y no solo los ministros". "Estamos en una huida hacia delante en la que Sánchez es plenamente consciente del deterioro de su Gobierno, que él ha promovido y que él está ocasionando", ha manifestado.

Según Gamarra, el 'sanchismo' lo que quiere demostrar es que "cada vez hay menos PSOE y más Pedro Sánchez". Además, ha destacado que "no tiene escrúpulos en cesar a su equipo más fiel con el único objetivo de sobrevivir en algo que está agotado y que solo pueden arreglar las urnas".

"CON EL CAMBIO VAMOS A IR A PEOR"

La portavoz del PP en el Congreso ha indicado que a nivel personal "el problema no es el entendimiento que haya habido o no con Carmen Calvo, sino la falta de entendimiento de Sánchez con las fuerzas constitucionalistas". "Ahí está el problema y el problema sigue

latente", ha advertido.

"El nivel de degradación en el que estamos es bastante importante a nivel político", ha asegurado Gamarra, quien considera que "los que se han ido no han hecho mucho bien, pero con el cambio vamos a ir a peor".