PP dice que Sánchez, al grabar su vídeo de pensiones antes de votar, muestra que "todo era un show para atacar" a Feijóo

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece declaraciones a la prensa . - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirma que "todo era un show para atacar" a Alberto Núñez Feijóo al grabar su vídeo sobre pensiones antes de la votación en el Pleno del Congreso sobre el decreto del escudo social, que incluía esa revalorización de las pensiones.

En concreto, el Pleno del Congreso derogó este martes, con el voto de PP, Vox y Junts, el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerable.

El presidente del Gobierno difundió después un vídeo en el que reprochaba al PP su voto en contra a la convalidación de ese decreto ley, acusando al partido de Alberto Núñez Feijóo de tomar "como rehenes" a los jubilados. "Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país", afirmó en redes sociales, donde recriminó al PP votar "en contra de los intereses de más de 10 millones de pensionistas".

"QUÉ MANERA DE INSULTAR A LOS PENSIONISTAS"

Este miércoles varios medios se han hecho eco de que ese vídeo de Sánchez se grabó antes de esa votación en el Congreso porque el reloj de su muñeca marcaba en torno a las 13.00 horas y la votación en la Cámara Baja tuvo lugar sobre las 15.30 horas.

"Producciones La Moncloa deja en evidencia que todo era un show para atacar al PP. Qué manera de insultar a los pensionistas", ha asegurado el Partido Popular en un mensaje en su cuenta oficial en 'X', que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha asegurado que ese vídeo "en el que se le veía la hora" de la grabación "evidencia la premeditación de un presidente del Gobierno que está desesperado".

Tellado ha justificado el 'no' del Grupo Popular al decreto sobre el escudo social por mezclar la subida de las pensiones con la inquiokupación. "Claro que está el PP a favor de revalorizar las pensiones, pero estamos a favor de echar a los ocupas que ocupan viviendas de personas", ha enfatizado.

En este punto, Tellado ha emplazado al Gobierno a aprobar un decreto solo con la revalorización de las pensiones. "Si el próximo martes hay un real decreto para actualizar las pensiones que lleve el Gobierno, nosotros votaremos a favor", ha garantizado, para recordar que en caso de que no lo haga se puede tramitar la proposición de ley que registró el PP en noviembre para hacer esa subida de pensiones y que se "ejecute de forma inmediata".

"Le pedimos al Gobierno que no tome a los pensionistas como rehenes de la situación política en la que está inmerso", ha demandado el secretario general del PP en una entrevista en 'Telemadrid', que ha recogido Europa Press.

Además, Tellado ha indicado que la activista que protestó este martes desde la tribuna del Congreso tras la votación había sido "invitada" por Sumar y que "justifica la ocupación". "Desde el Partido Popular estamos en contra de la inquiocupación", ha abundado.

BRAVO CONFÍA EN QUE EL GOBIERNO LLEVE UN DECRETO SOLO CON PENSIONES

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, confía en que el Gobierno presentará un único decreto ley con la revalorización de las pensiones.

En declaraciones a los medios tras asistir al desayuno informativo del presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, organizado por ABC, ha indicado que el año pasado el Gobierno lo hizo así. "Supongo que lo volverán a hacer", ha apostillado.

Bravo ha criticado que el Gobierno recurra a "cortinas de humo" como la regulación extraordinaria de inmigrantes para no hablar de otros temas como los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) o en Gélida (Barcelona).

"Tenemos que preocuparnos del accidente, de las víctimas, de los heridos, de la revalorización de las pensiones...", ha declarado el dirigente del PP, para añadir que eso es lo que "realmente importa a los españoles".