El PP dice que Sánchez no fue al funeral de Lambán y va al de Vara: "Para él hay expresidentes de primera y de segunda"

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recordado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no asistió al funeral del expresidente de Aragón Javier Lambán el pasado mes de agosto y sí que ha asistido al del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, algo que, a su juicio, evidencia que para él hay "expresidentes de primera y de segunda, incluso después de fallecer", según han indicado fuentes 'populares'.

Sánchez se ha desplazado hasta la localidad pacense de Olivenza para asistir al funeral de Vara, acompañado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; de Economía, Carlos Cuerpo, y de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Allí Sánchez ha asegurado a los medios que es "un día triste para los extremeños y para la familia progresista" y ha calificado a Vara como "un progresista comprometido e íntegro" y "una buena persona" que tuvo a su comunidad como prioridad número uno.

Según el PP, para Sánchez "hay ex presidentes de primera y de segunda, incluso después de fallecer". "Qué falta de humanidad", han enfatizado fuentes del partido, para señalar que asiste al funeral de Vara y no fue al de Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto. En aquellas fechas, en plena crisis por los incendios, el jefe del Ejecutivo presidió el 16 de agosto por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias.

"QUE AYUDE A LOCALIZAR EL DESPACHO DE SU HERMANO"

Además, el PP ha señalado que Sánchez calificó de "'petardo' e 'impresentable'" a Vara "en sus whatsapps con José Luis Ábalos", exministro de Transportes. "Ya que va a Extremadura, en el día en el que su mujer tiene cita en el Juzgado, sería bueno que ayudara a localizar el despacho de su hermano, al que su partido creó una plaza pública", han añadido las mismas fuentes.

Asimismo, el PP ha asegurado que el presidente del Gobierno debería aprovechar este viaje a Badajoz para explicar "los sobres que salen de su partido cargados de billetes rumbo al bolsillo de su número dos", en alusión al informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre pagos en metálico al exministro Ábalos.