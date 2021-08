PP dice que Sánchez se pone medallas de los militares por Afganistán y recuerda que le sobraba el Ministerio de Defensa

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar ponerse las "medallas" que les corresponden a los militares, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los diplomáticos por la operación de evacuación desde Afganistán, y le ha instado a pedir perdón por haber dicho en el pasado que sobraba el Ministerio de Defensa.

"A Sánchez le sobraba el Ministerio de Defensa y ahora le sobran todas las medallas que pretende ponerse con el esfuerzo de los demás", ha declarado en rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del Comité de Dirección, presidida por Pablo Casado, al recordar la entrevista de 2014 en la que el líder del PSOE dijo que "sobra el Ministerio de Defensa".

Según García Egea, el jefe del Ejecutivo "saca pecho de algo de lo que no es responsable", en referencia a la misión para evacuar de Afganistán a nacionales españoles y a los afganos que han colaborado con España y que ahora huyen de los talibán que han tomado el poder tras la retirada de las fuerzas internacionales. "Censuramos su actitud de aparecer solo cuando las cosas van bien gracias a otros y le pediríamos que diera la cara siempre y en todo momento y que no se ocultase detrás de sus fracasos, que han sido muchos", ha añadido.

Respecto a la afirmación de Casado de que Sánchez no debería "presumir" estos días de "misión cumplida" en Afganistán y que ningún otro mandatario internacional "se ha atrevido a celebrar el drama y el horror" que se vive en Afganistán, el secretario general ha manifestado que lo que ocurre "no es bueno para los afganos" y, además "se ha puesto en peligro a españoles que han servido allí durante muchos años". "Si Sánchez está celebrando una retirada, no sé muy bien qué estamos celebrando", ha comentado.

