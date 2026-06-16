El PP dice que la votación sobre elecciones es una "cuestión de confianza" para Sánchez y deberá convocar si pierde

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que la votación de la moción del PP pidiendo elecciones y a la que Junts ha presentado una enmienda en el mismo sentido es una "cuestión de confianza de facto" para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. De hecho, ha afirmado que si pierde esa votación tendrá que convocar las generales.

En concreto, el PP ha registrado una enmienda a su propia moción --consecuencia de la interpelación que realizó al vicepresidente Carlos Cuerpo hace una semana-- en la que incluye la exigencia al presidente del Gobierno para que disuelva las Cortes y convoque ya elecciones generales.

También el grupo parlamentario de Junts ha presentado otra enmienda similar para forzar una votación en el Pleno del Congreso en la que exige a Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

DICE QUE EL PP NO HA HABLADO CON JUNTS DE ESTO Y ES "CASUALIDAD"

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junts de Portavoces, Muñoz ha subrayado que "en cualquiera de ambos casos se va a votar esta semana una cuestión de confianza". "De hecho, es lo que vamos a votar", ha exclamado.

En este sentido, la dirigente del PP --que ha asegurado que no ha hablado con Junts y que ha sido "casualidad" que registren una enmienda similar-- ha resaltado que ésta "no va a ser una votación cualquiera". "Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales", ha enfatizado.

La portavoz del Grupo Popular ha señalado que "si han salido muchos" grupos diciendo que "esta legislatura llega a si fin" y que tiene que haber "convocatoria electoral", "no hay muchos motivos para votar en contra de la moción, ya sea con la enmienda del PP o con la de Junts", dado que "son bastante análogas".

En cuanto a si el PP va a aceptar esa enmienda de Junts, Muñoz ha asegurado que tienen que "estudiarla bien" porque la acaban de conocer. "En cualquier caso, lo que sí está claro es que, ya sea porque la aceptamos o porque se vota la del Partido Popular, se va a tener que votar de facto una cuestión de confianza", ha reiterado.

Además, y ante la declaración desde el Gobierno asegurando que pase lo que pase no se van a convocar elecciones, Muñoz ha indicado que "hace mucho tiempo" que Sánchez dejó claro que "no respeta en absoluto la democracia parlamentaria". Sin embargo, ha recalcado que si sale adelante esa moción quedará "claro y reflejado" que el jefe del Ejecutivo "no tiene la red democrática del Parlamento".

En 'Génova' ven "importante" este anuncio que ha hecho Junts de enmendar esa moción del Grupo Popular ara pedir la disolución de las Cortes, ya que, según alegan, si sale adelante con esa modificación "sería tanto como que la Cámara le dijera al presidente del Gobierno que ya no cuenta con la confianza por la que fue investido" y "seguir sería hacerlo en contra del criterio del Congreso", han indicado fuentes de la cúpula del PP.

"LA LEGISLATURA HA LLEGADO A SU FIN"

Muñoz ha explicado que en su moción el Grupo Popular subraya que la legislatura "ha llegado a su fin", que "nunca ha habido una mayoría para gobernar" y que el Ejecutivo ha sido "incapaz de traer unos Presupuestos en lo que va de legislatura". Además, ha señalado que, ante los casos de corrupción que están conociendo, instaban al Gobierno a "depurar responsabilidades".

Así, ha explicado que han enmendado su propia moción porque tras lo conocido esta semana --en alusión al último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el 'caso Leire'-- entendían que "había que reforzar" su iniciativa, de forma que "esa depuración de responsabilidades solo pasa ya única y exclusivamente por poner fin a esta legislatura" con la convocatoria de elecciones.

La dirigente del PP ha indicado que, "de nuevo" esta semana ven al PSOE "negar evidencias continuamente" y echar "balones fuera" cuando "cada día los escándalos son mayores" y "se profundiza" en lo que ya conocían.

"Ayer vimos un ejemplo de cinismo palmario en la secretaria de Organización del PSOE al comparecer y decir que el PSOE nunca pagó a Leire Díez porque no hay ninguna factura del PSOE que ponga pagos a Leire Díez", ha enfatizado, para añadir que ese argumento es "reírse del personal".

Así, ha criticado que se diga que "como algo no aparece en la contabilidad A, quiere decir que no hay pagos en B", ya que, según ha dicho, lo que se está investigando en una causa es "una posible financiación irregular del Partido Socialista" y "en otra cómo la cloaca operaba y cómo se hacían esos pagos".

"Yo creo que conviene que no intenten tomar el pelo ni el Partido Socialista ni sus socios que intentan defender lo indefendible cuando dicen que esto eran cuestiones que hacían personas concretas", ha manifestado.

CREE QUE GONZÁLEZ DEBERÍA ANUNCIAR SU DIMISIÓN EN SU COMPARECENCIA

Además, ha indicado que empieza a ser "lógico" pensar que "si los dos números 2 de Pedro Sánchez siempre están en chanchullos será porque alguien se lo ordenaba". "Y quién podía dar órdenes a Santos Cerdán y a Ábalos? ¿Hay alguien por encima de ellos que pudiese darles órdenes?", ha dicho, apuntando a Pedro Sánchez.

También ha aludido a las reuniones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez, subrayando que la jefa del Instituto Armado debería comenzar esta tarde su comparecencia en el Senado anunciado su dimisión. "Primero por mentir cuando dijo que no se había reunido nunca con Leire. Y después porque hemos descubierto que ha habido más reuniones todavía", ha añadido.

Además, ha afirmado que el "ataque contra el Estado de Derecho en España ha tenido un líder de facto, que era Pedro Sánchez, y un líder moral, que era José Luis Rodríguez Zapatero", expresidente del Gobierno.

CREE QUE ZAPATERO "YA HA DADO POR PERDIDA LA BATALLA"

"Y esta semana ambos están pendientes de los juzgados. Uno porque ayer pasaba su mujer y otro porque va a pasar mañana para hablar de todos los delitos que se le imputan", ha apostillado, en alusión a su declaración por el 'caso Plus Ultra' y por las joyas intervenidas en su despacho.

Muñoz ha destacado que ahora desde el entorno de Zapatero lo que se defiende es "la nulidad de la causa" o que el delito ha "prescrito", algo que, a su juicio, evidencia que "ha renunciado a defender su inocencia". "Desde el punto de vista moral ya ha dado por perdida la batalla. Al menos la batalla de la verdad", ha aseverado.