Tellado asegura que España necesita "pasar cuanto antes la página negra" del Gobierno "podrido" de Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que España necesita "pasar cuanto antes la página negra" del Gobierno "podrido" que encabeza Pedro Sánchez y como ejemplo de ello ha aludido a su "infierno judicial" esta semana: Begoña Gómez, su esposa, "tiene los dos pies en el banquillo por cuatro delitos" y este miércoles será el turno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "más conocido ya como el señor de los anillos".

"Creían que la visita del Papa iba a tapar sus escándalos, pero lo cierto es que el León XIV se ha ido ya y ellos siguen hundidos en su particular infierno judicial, el de los tribunales, los calabozos, los registros y las detenciones, el propio de un gobierno podrido como el que encabeza Pedro Sánchez", ha manifestado.

En la presentación del desayuno informativo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, organizado por el Fórum Nueva Economía, Tellado ha señalado que este lunes vieron a la esposa de Sánchez "en el juzgado, en el banquillo de los acusados". "Begoña Gómez tiene los dos pies en el banquillo por cuatro delitos nada más y nada menos, que habría cometido desde el propio Palacio de la Moncloa", ha aseverado.

El dirigente del PP ha destacado que este miércoles será el turno de Zapatero, "más conocido ahora como el señor de los anillos", en alusión a las joyas intervenidas en su despacho.

"1'3 millones de euros resulta que valían las joyas que escondía este presunto contrabandista, y decía su portavoz que eran baratijas", ha exclamado.

A su entender, si han "mentido en algo tan básico" en qué "no habrán mentido este tiempo". Es más, ha dicho que hay que "felicitar al Partido Socialista" porque ahora "con esto del contrabandismo incorporan un nuevo delito a la ristra de delitos que hoy están investigando la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y distintos juzgados de España".

"ESCÁNDALOS AL CUADRADO DE UN GOBIERNO QUE SE DESCOMPONE"

Además, Tellado ha afirmado que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no deberían seguir ni un minuto más en su cargo. A su entender, González lo que ha hecho es darlo todo en favor de "la mafia socialista" y "es una deshonra para la Guardia Civil" tras sus reuniones con la llamada 'fontanera del PSOE', Leire Díez.

Tellado ha afirmado que se trata de "escándalos al cuadrado en un Gobierno que se descompone" y ha recalcado que, frente a eso, se "levanta la alternativa" de Alberto Núñez Feijóo y la que despliega el PP en todos sus territorios con el objetivo de "resolver problemas a las personas y no a creárselos".

En este punto, ha indicado que presidentes como Jorge Azcón "demuestran no sólo que el cambio en España es posible, sino que además es deseable y, sobre todo, muy urgente". Se trata, ha proseguido, que España tenga un Consejo de Ministros "serio, solvente y honrado" que tenga un proyecto para todos y "buena gestión".

"España necesita pasar cuanto antes la página negra de la corrupción y la decadencia del sanchismo, y esa es una tarea que nos incumbe y nos compete a todos", ha enfatizado, para recalcar que el PP es "un partido al servicio de España, con los mejores equipos y el mejor proyecto".

"NUESTRO AVAL ES LA GESTIÓN DE FEIJÓO DURANTE 13 AÑOS EN GALICIA"

De hecho, Tellado ha resaltado que el "aval" del PP "es la gestión de Feijóo durante trece años en Galicia, con mayorías absolutas crecientes". "Y nuestro aval es también la gestión de nuestros presidentes autonómicos en las distintas comunidades de España".

"Los presidentes del PP de las comunidades autónomas demuestran que se puede defender el interés de su tierra y, a la vez, el interés general. Juegan siempre con la camiseta de España. Somos todos parte de un mismo equipo y de un mismo proyecto", ha manifestado.

Tellado ha destacado que en Aragón ahora hay "un Gobierno que apuesta por el empleo y el crecimiento, que elimina burocracia y baja impuestos, que apuesta por la simplificación administrativa y quita barreras a quienes quieren emprender". Por eso, ha dicho que los aragoneses acaban de renovar su confianza en Jorge Azcón y ha ironizado con que Pilar Alegría "tendrá pesadillas", ya que hace cuatro meses el PP "volvió a arrasar en las urnas".