El PP espera que el Supremo "ponga un poco de sentido común" con la aplicación de la 'ley de nietos'

Archivo - La diputada del PP Sofía Acedo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Sofía Acedo, ha mostrado este miércoles su deseo de que el Tribunal Supremo "ponga un poco de sentido común" en la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que abre la vía a la obtención de la nacionalidad española por parte de los descendientes de los exiliados españoles.

Lo ha dicho en unas jornadas organizadas por el PP en el Congreso, el mismo día en que el Tribunal Supremo ha anunciado que el próximo 7 de septiembre celebrará una vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por la organización Iustitia Europa, que pidió la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la 'ley de nietos' por sus "efectos electorales".

Este asunto llegó al Supremo porque Iustitia Europa recurrió el acuerdo por el que la Junta Electoral Central (JEC) se declaró incompetente para suspender el procedimiento de elaboración del CERA.

El organismo arbitral argumentó que la administración electoral "no puede sustituir el criterio del legislador", que fijó por ley "las condiciones y el procedimiento" para el ejercicio de este derecho por parte de personas emigradas.

Cuatro de los trece vocales de la JEC emitieron un voto particular, pues consideran que el organismo no sólo puede sino que debe actuar ante el "incremento irregular" del censo electoral que, a su juicio, se ha producido porque la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para aplicar la 'ley de nietos' abrió la puerta a la nacionalización de más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar".

NACIONALIZAR A CUALQUIERA

"A través de una instrucción el Gobierno ha abierto la mano a que cualquiera pueda nacionalizarse", ha censurado Acedo en la misma línea que los vocales discrepantes de la JEC, incidiendo en que eso no fue "lo que aprobaron las Cortes Generales".

Tras recordar que el PP no apoyó la Ley de Memoria, la portavoz 'popular' ha recalcado que respetar lo que sale de las Cortes Generales. "Tenemos que empezar por un Gobierno que cumpla la ley y que no invente instrucciones para intentar dar nacionalidad a quien no le corresponde", ha apostillado.

Además, ha hecho hincapié en que "la nacionalidad es un honor, se merece, se siente" y que, a su juicio, "ser español" es "mucho más que un documento administrativo" que te da "el gobierno de turno". "Esto se tiene que sentir y tiene que haber una vinculación real con nuestro país", ha zanjado.