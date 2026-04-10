El PP evita despejar si respaldará el Tratado sobre Gibraltar en el Parlamento Europeo, pero critica el texto

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Senado, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP rehúsa revelar si votará a favor de la ratificación del Tratado de Gibraltar en el Parlamento Europeo el 17 de mayo, aunque ha dejado patentes sus críticas a varios de los puntos del acuerdo, que incluye la desaparición de la Verja y el tránsito libre de personas y mercancías.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha preguntado en repetidas ocasiones al portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Senado, José Antonio Monago, sobre el sentido del voto de los 'populares' en Bruselas, pero el senador no ha despejado la incógnita.

Monago ha centrado sus intervenciones en la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta sobre el Tratado de Gibraltar en afear al ministro del ramo que el Gobierno no haya llevado el texto a votación en las Cortes, lamentando la "opacidad" y la "huida del control parlamentario".

En esta línea, ha reprochado que Albares se interese por el voto 'popular' "fuera" y no en el Parlamento español. "¿Por qué insiste tanto en qué se va a votar fuera y tan poco en permitir que se vote dentro, por qué no quiere que las Cortes decidan lo que tiene que ver con España?", ha recalcado. "Nos pregunta una y otra vez qué vamos a votar en el Parlamento, pero la pregunta es por qué le ponen una mordaza una vez más a las Cortes y a los representantes del pueblo español.

En cualquier caso, Monago ha profundizado en las críticas del PP al texto, al que también recriminan que no reclame la soberanía española y que favorece a Reino Unido. Además, ha censurado que no resuelven las cuestiones de "las aguas, del 'bunkering', de la competencia fiscal desleal, de la protección efectiva del contribuyente español, la oposición del campo de Gibraltar y los derechos de los trabajadores".

Mientras, "miles de trabajadores transfronterizos y miles de familias siguen instaladas en la incertidumbre, habla de seguridad jurídica y lo que existe es inseguridad", ha añadido.

LOS ESPAÑOLES SÍ SE PUEDEN PRONUNCIAR

De su lado, Albares ha dicho a Monago que es "mentira" que los españoles no puedan pronunciarse sobre el Tratado, habida cuenta de que "sí se va a votar", pero en el Parlamento Europeo. "Lo van a poder votar los eurodiputados del PP, a ver qué van a votar", ha insistido.

Asimismo, el ministro ha defendido el Tratado de Gibraltar y ha destacado algunos de sus puntos, como que, con la desaparición de la Verja, por primera vez las personas y las mercancías que entren y salgan de Gibraltar "pasarán a estar controladas por autoridades españolas". La Policía Nacional se ocupará de los controles Schengen de quienes ingresen el Peñón por el puerto y el aeropuerto, garantizando también el control sobre las mercancías en los puestos aduaneros españoles establecidos.

También por primera vez nuestro país tendrá información sobre lo que entre en la base británica y las personas que la transiten deberán identificarse ante autoridades españolas. Además, se obliga a Gibraltar a implantar un impuesto indirecto general, así como especiales para hidrocarburos, alcohol y tabaco, un producto, este último, cuya trazabilidad deberá garantizar.