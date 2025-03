El PP examina hoy la estabilidad del Gobierno poniendo el foco en los Presupuestos: "¿Cuentan con mayoría para algo?

También habrá dos votaciones que pondrán a prueba las discrepancias del PSOE con sus socios con el gasto en Defensa y las Rodalies

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP usará la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para examinar la estabilidad del Gobierno de coalición, con el foco puesto en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 que Moncloa no quiere presentar si no hay antes un acuerdo con sus aliados. "¿Cuentan con mayoría para algo?", es una de las preguntas que plantearán desde la bancada 'popular'.

Y es que el PP considera que el Gobierno está "solo" ante las votaciones de la Cámara y lo que hay al frente es un "presidente zombi" --en palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo--, que no cuenta con mayoría ni para aprobar unos Presupuestos Generales. Aún así, desde el PP han exigido a Sánchez "formalmente" que someta las cuentas generales a debate en el Congreso porque es un "mandato constitucional" y en el caso de no hacerlo, no descartan recurrir a la Justicia.

En este contexto y tras el debate específico sobre la política de seguridad y defensa de la Unión Europea que protagonizará el presidente, Pedro Sánchez, este miércoles, la intención del líder del PP es preguntarle al jefe del Ejecutivo si "ejerce todas las competencias que le corresponden según la Constitución".

¿DÓNDE ESTÁN LOS PRESUPUESTOS?

De su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, intentará aprovechar su duelo parlamentario con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para invitarla a aclarar en el hemiciclo del Congreso si "cuenta con mayoría para algo".

El responsable económico del PP, Juan Bravo, también es previsible que haga hincapié en la ausencia de Presupuestos puesto que tiene una pregunta registrada para la ministra de Hacienda para saber "si va a cumplir con la Constitución", que es la fija que debe haber nuevas cuentas públicas cada año.

De su lado, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, buscará que Montero explique si está gastando "responsablemente el dinero de los españoles", mientras que la vicesecretaria de Sanidad del partido, Ester Muñoz, se interesará "por si todos los ciudadanos son iguales para la Agencia Tributaria".

¿AGUANTA ROBLES LOS INSULTOS DE SUS SOCIOS?

Además, desde el PP también intentarán poner el foco en las discrepancias entre los socialistas y sus socios parlamentarios, ya que la diputada Míriam Guardiola, debatirá con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para intentar que confiese "qué le parece" que algunos de sus socios parlamentarios, como Podemos, se refieran a Sánchez como "el señor de la guerra".

Mientras tanto, Cayetana Álvarez de Toledo usará su habitual cara a cara con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que le explique por qué la amnistía para el Gobierno era "inconstitucional e ilegal" hasta las elecciones del 23 de julio e "intachable desde el punto de vista constitucional" después.

LAS INVERSIONES EN CATALUÑA EN EL FOCO

En nombre de Vox, será su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien se dirija a Bolaños para que le explique "cómo justifica el Gobierno el impulso de medidas que dividen a los españoles mientras sufrimos una crisis sin precedentes".

Por otro lado, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, aprovechará su duelo con Sánchez en la sesión de control para saber qué opina el jefe del Ejecutivo sobre la situación política actual en Cataluña, un cara a cara en el que la dirigente catalana aprovechará previsiblemente para recordarle a Sánchez las exigencias de su formación.

La gobernabilidad también se pondrá a prueba con dos de las votaciones previstas para este mismo miércoles. La primera de ellas, impulsada por el PP, reflejará una semana más las discrepancias entre PSOE y Sumar por el aumento del gasto en materia de defensa ya que los 'populares' buscarán apoyos para elaborar un plan plurianual de inversiones en materia de defensa que se beneficie de la desviación de las reglas fiscales planteada por la Comisión Europea para estimular a los Estados miembro a incrementar este gasto.

Por otro lado, será ERC quien ponga a prueba a los socialistas forzando una votación para que el Gobierno invierta de manera urgente 1.500 millones de euros en Rodalies y cierre el "traspaso integral" a la Generalitat, para de esta manera poner fin a lo que a su juicio es un "agravio comparativo" y una situación "crítica".