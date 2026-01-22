El PP exige la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso por la tragedia ferroviaria de Adamuz

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario quiere pedir la comparecencia urgente del presidente Pedro Sánchez en un pleno extraordinario del Congreso para informar de la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Pedro Sánchez es el presidente de un Gobierno que gestiona las vías férreas por donde ha habido dos accidentes, con muchos muertos", ha justificado Muñoz.

Hasta ahora, el PP se había limitado a anunciar el envío de una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, instándole a ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido en la última semana.

SE NECESITAN OTROS GRUPOS

Para forzar este pleno extraordinario se requiere reunir una mayoría absoluta de firmas en el Congreso, un mínimo de 176, y por ello la portavoz del PP ha avanzado que se pondrá en contacto con todos los grupos para conseguir los apoyos necesarios.

Además de la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, el PP quiere que Óscar Puente ofrezca también explicaciones en el Pleno del Congreso, si bien el ministro ya ha mostrado su voluntad de comparecer. El Grupo Popular pedirá también explicaciones en el Congreso al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.

A su vez, Muñoz ha avanzado la petición de una auditoría "completa e independiente" del estado de trazado ferroviario de alta velocidad en España, algo que la diputada ha explicado que viene recogido en la Ley de Movilidad Sostenible y todavía no se ha cumplido.

La norma también incluye la exigencia al Gobierno de la aprobación de un plan de choque de resolución de incidencias en las infraestructuras ferroviaria que todavía no se ha puesto en marcha. Muñoz ha dicho que reclamará el cumplimiento de este plan.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA

A renglón seguido, la portavoz ha avanzado el registro "inmediato" de 65 preguntas sobre cuestiones técnicas relativas a la situación de las infraestructuras ferroviarias de toda España y sobre las circunstancias concretas de los accidentes de Adamuz y en Rodalies.

Entre otra documentación, el PP solicitará la pertinente a los expedientes de los contratos de obras en estos tramos que están vinculados con las personas involucradas en las tramas de supuesta corrupción que salpican al Ministerio de Transportes.

Muñoz ha argüido que esta ofensiva parlamentario no supone un ataque contra el Gobierno, sino un ejercicio "proporcional" a la gravedad de los hechos que están viendo los servicios que son competencia del ministerio.

"Creemos que es un ejercicio de responsabilidad el fiscalizar la situación real en la que se encuentra la red ferroviaria en nuestro país y hacer un control de calidad y encontrar el origen de los problemas que hemos padecido durante los últimos meses", ha explicado en rueda de prensa.

HUELGA DE MAQUINISTAS

Por otro lado, Muñoz ha reprochado que Óscar Puente achacase al estado anímico de los maquinistas la convocatoria de una huelga general por parte de este colectivo, algo que la portavoz ha calificado de "miseria moral" al verlo como un "ataque" y una crítica del ministro a los trabajadores.

Por último, la portavoz ha desmentido que el Ejecutivo haya invertido "más que nunca" en la red ferroviaria, puesto que si se comparan los trenes que había hace diez años y los que hay ahora la inversión ha crecido poco.

"Si antes se invertía diez donde había diez trenes y ahora por las mismas vías hay setenta trenes y tú inviertes doce, es evidente que no estás invirtiendo más", ha censurado Muñoz, al tiempo que ha reclamado una inversión "muchísimo" mayor en el mantenimiento de las vías.