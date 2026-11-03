PP y Vox exigen acceso a la información diaria que Correos envía a Interior sobre evolución del voto por correo

Archivo - Un cartero llega al colegio electoral con el voto por correo correspondiente durante las elecciones generales.- DIEGO RADAMÉS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El PP y Vox han pedido a la Junta Electoral Central (JEC) tener acceso a la información que la sociedad estatal Correos proporciona diariamente al Ministerio del Interior sobre la evolución de las solicitudes de voto por correspondencia.

En un comunicado, el PP no cuestiona que Interior reciba ese parte diario, pero exige que la información sea compartida "al mismo tiempo, con el mismo nivel de detalle y en las mismas condiciones" con la JEC y con todas las formaciones que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

A su juicio, se trata de "información especialmente relevante" en pleno proceso electoral, pues incluye la evolución diaria de las solicitudes de voto por correo, cifras de entrega de la documentación a los electores y votos enviados a las Mesas, así como la comparación con anteriores elecciones.

Según explica, una orden ministerial de 2025 dejó establecido que esta información sólo se enviaría al Ministerio del Interior, lo que consideran que da "ventaja" e "información privilegiada" a los socialistas respecto de las demás candidaturas. Se da la circunstancia de que el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, es también candidato del PSOE al Congreso por la circunscripción de Madrid.

"En unas elecciones no puede haber candidaturas con más información que otras --argumentan desde el PP--. La información electoral no puede ser patrimonio exclusivo del Gobierno: mismas reglas, mismos datos y mismas garantías para todos".

QUE LO PUBLIQUE EN LA WEB

Por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha publicado un mensaje en la red social X exigiendo a la JEC que esa información que Correos envía al Gobierno "se ponga a disposición de todos los partidos que concurren y de todos los españoles".

Es más, considera que la Junta Electoral debería ordenar al operador postal la publicación de los datos en su web. "Transparencia y objetividad", ha apostillado.