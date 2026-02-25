El PP exige "desclasificar el sanchismo" y Bolaños replica que se "revuelcan en bulos"

Archivo - La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso "una desclasificación integral del sanchismo", mientras que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado a los 'populares' de difundir "bulos" en los que "se revuelcan".

En la sesión de control del Pleno del Congreso, la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha tomado la palabra para referirse a la desclasificación de documentos del 23-F anunciada por el Gobierno, pero ella ha solicitado "una desclasificación integral del sanchismo".

"La democracia quiere saber qué ocultaba el fiscal general, qué negociaron con Delcy Rodríguez en Barajas, qué motivó la traición del Sáhara, qué hacían de madrugada en Adamuz sustrayendo pruebas y, por supuesto, qué pactaron con Bildu", ha señalado.

En su respuesta, Bolaños ha replicado que "no hay bulo en el que usted no se revuelque" y ha defendido la nueva ley de publicidad institucional para evitar que "acosadores disfrazados de periodistas amedrenten a políticos progresistas". Asimismo, le ha reprochado ser "la musa del bulo del 11M" y de "seguir emponzoñando la convivencia" pero considera que la parlamentaria popular es "un activo electoral para el PSOE".

"LAMENTABLE LA CONNIVENCIA DEL PSOE CON BILDU"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha comenzado su intervención criticando la "vergüenza sin precedentes" de que la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua, pida la desclasificación de papeles del 23-F "cuando desde su partido no colaboran en el esclarecimiento de 379 asesinatos de ETA". "Es tremendamente lamentable. Y más lamentable aún es ver la connivencia del PSOE con ustedes, herederos de una banda terrorista", le ha espetado.

Tellado ha mencionado también el accidente ferroviario de Adamuz y ha apuntado a la responsabilidad del Ministerio de Transportes tras conocerse que Adif retiró materiales del siniestro sin autorización del Juzgado de Instrucción.

"¿Esto es lo que usted entiende por colaborar con la Justicia, ¿qué decisiones han tomado desde su Ministerio para garantizar que el Gobierno de España colabore y aclarar por qué?, ¿quién y por qué dio la orden de retirar esos materiales de madrugada para impedir la investigación de la Guardia Civil?", ha preguntado a Bolaños.

En su respuesta, el ministro ha afirmado que "no hay bulo en el que no se revuelque" el PP y ha asegurado que "ha quedado acreditado" la colaboración del Gobierno en la investigación de ese accidente". "¿Quiere que recordemos cómo colaboraba el PP en las investigaciones judiciales que le afectaban? Martillo en mano", ha apostillado.

Bolaños ha defendido también que el Ejecutivo pone en marcha medidas para prevenir la corrupción e irregularidades. Entre ellas, ha citado la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la Ley Integral de Protección del Estado Público y también de la Integridad Pública y el "refuerzo de los medios de la Fiscalía para luchar contra la corrupción privada y pública".

GOBIERNO COMO "GENERADOR DE EFECTO LLAMADA PARA DELINCUENTES"

A continuación ha sido el turno de la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, quien ha preguntado al ministro si el Gobierno es "algo más que un generador de efecto llamada para delincuentes", en referencia al borrador de regularización de inmigrantes en situación irregular.

Gamarra ha sostenido que el decreto supone "un coladero de delincuentes" porque "les basta una declaración responsable que diga que no tienen antecedentes penales en sus países para que se puedan beneficiar de la residencia en España" y ha criticado que no se tengan en cuenta "los procedimientos penales que tienen abiertos en España, o los antecedentes policiales".

En su réplica, Bolaños ha instado a la diputada 'popular' a leerse el borrador de Real Decreto de regularización de porque, según ha dicho, "no va a poder repetir la sarta de falsedades que acaba usted de pronunciar en esta Cámara". Ha añadido que el Gobierno ha aprobado medidas de transparencia y ha anunciado "la mayor convocatoria de la historia de jueces, magistrados y fiscales".