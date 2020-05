El PP exige al Gobierno en el Congreso que no "ataque" al Poder Judicial como hizo Iglesias tras la condena a Isa Serra

Asegura que con esta proposición no de ley busca evitar que se repita esta situación amparándose en la "libertad de expresión"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige que todos los miembros del Gobierno "respeten" la independencia de jueces y magistrados tal y como ordena el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, eviten lanzar "acusaciones de falta de imparcialidad sobre los mismos y se abstengan de atacar al Poder Judicial" amparándose en la "libertad de expresión".

El Grupo Popular recuerda que varios miembros del Gobierno --todos ellos de Unidas Podemos-- cargaron duramente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condena a la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, a 19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros por participar en los altercados que se produjeron en el bario de Lavapiés durante un desahucio.

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, señaló que, aunque las sentencias se acatan, le invadía una "enorme sensación de injusticia", al tiempo que defendió la libertad para criticar sentencias judiciales en un estado democrático.

Iglesias dijo él "por prudencia" no había dicho lo que piensa de la condena a Isa Serra sino que "hay mucha gente en este país que piensa que no siempre la justicia es igual para todos". Ante sus manifestaciones, la Comisión Permanente del CGPJ expresó su "profundo malestar" no solo por cuestionar una actuación judicial, sino por sospechar de la "falta de imparcialidad de los jueces españoles.

El PP recuerda que desde entonces, "todos los ministros" interpelados --incluso en sede parlamentaria-- se han limitado a defender las críticas del vicepresidente segundo y demás miembros del Gobierno a la Justicia "en el marco de su libertad de expresión".

"UN ATAQUE" AL PODER JUDICIAL "INTOLERABLE"

Para los 'populares', "este ataque desde el Poder Ejecutivo al Judicial es intolerable". Según añade, la doctrina de la separación de poderes exige que el Poder Judicial "pueda ejercer sus competencias sin injerencias ni críticas por parte del Gobierno", por lo que "afirmar, como han hecho miembros del Gobierno, que la Justicia española defiende y ampara sistemáticamente a corruptos supone arremeter contra la independencia de los jueces, pilar fundamental de su labor".

Con esta proposición no de ley, señala el PP, se busca evitar que se repita esta situación y garantizar que el Gobierno respeta al Poder Judicial y la Justicia, que, según recuerda, es propugnada en el artículo 1 de la Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho.

La iniciativa está firmada por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y los diputados Jaime de Olano, Isabel Borrego,Carlos Rojas, Pilar Marcos y Macarena Montesinos, Adolfo Suárez, Luis Santamaría, Edurne Uriarte, Eloy Suárez, Ana Belén Vázquez, Carlos Aragonés, Jesús Postigo, Pedro Navarro, Miguel Ángel Jerez, Vicente Betoret, Javier Merino, Teresa Angulo y Auxiliadora Pérez.