El PP exige "luz y taquígrafos" ante la cita Sánchez-Feijóo, que ve una "cortina de humo" para no hablar de la amnistía

Tellado dice que "lo importante" es de qué se habla y que el PP no va a "blanquear" las reuniones del PSOE con el independentismo en Suiza



El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha exigido "luz y taquígrafos" ante la reunión que mantendrán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, un encuentro que, a su juicio, está siendo utilizado por Moncloa como "cortina de humo" y "maniobra de distracción" para no hablar sobre la ley de amnistía. Es más, ha alertado de la posibilidad de que el presidente del Gobierno busque usar esa entrevista para "blanquear" sus negociaciones en Suiza con los independentistas, algo a lo que no contribuirá su partido, según ha dicho.

"La fecha es lo de menos, lo importante es lo que se trate en esa reunión y que Pedro Sánchez no pretenda sentarse con el Partido Popular para blanquear el resto de negociaciones ocultas que mantiene con otras fuerzas políticas", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la clave es "para qué quiere la reunión" Pedro Sánchez y ha reiterado que él considera que ha pedido mantener ese encuentro con el jefe de la oposición "para blanquear las reuniones que mantiene con los partidos que le han dado su investidura en el extranjero".

"Y creemos que esto es una gran cortina de humo para no hablar de lo verdaderamente importante, que es lo que va a suceder hoy en el Congreso", ha aseverado Tellado, en alusión al debate de toma en consideración de la ley de amnistía.

UNA "FALTA DE RESPETO" HACIA EL JEFE DE LA OPOSICIÓN

Como prueba de ello ha citado el hecho de que Sánchez anunciase hace "cinco días" que iba a llamar a Feijóo y aún no lo haya hecho. A su entender, cuando "uno quiere llamar a alguien, le llama" y "no lo anuncia y hace la llamada cinco días después".

"Lo que está escenificando estos días es una falta de respeto hacia el líder de la oposición porque si Pedro Sánchez quiere llamar a Feijo que lo llame pero que no anuncie que lo va a llamar y que al final cinco días después el gabinete del presidente del gobierno llame al gabinete del presidente Feijóo", se ha quejado, para añadir que se trata de una "tomadura de pelo".

Por todo ello, el portavoz de los 'populares' ha subrayado que este hecho evidencia que al jefe del Ejecutivo "le interesa hablar de cualquier cuestión menos" de la amnistía, una norma que "atenta contra los cimientos de la democracia" y que es "ilegal".

"EL FORMATO DE MESAS DE NEGOCIACIÓN NO NOS VALE"

Tras insistir en que para el PP "lo importante no es cuándo" sino qué se trata en ese encuentro, Tellado ha rechazado el "formato de mesas de negociación que utiliza Pedro Sánchez con sus socios de investidura en el extranjero" y le ha avisado de nuevo que no cuente con el PP para "seguirle el juego" con "fuegos de artificio".

"Ese formato de mesas de negociación a nosotros no nos vale. El formato para el Partido Popular es luz y taquígrafos y en la sede de la soberanía popular, que es el Congreso", ha manifestado. Sin embargo, fuentes del PP han precisado después que también aceptarían un encuentro en Moncloa.

Tellado ha señalado que "lo importante" de la cita entre Sánchez y Feijóo es el "orden del día" y ha añadido que el presidente del Gobierno ha fijado "tres prioridades": la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma del artículo 49 de la Carta Magna para eliminar el término disminuido y la reforma de la financiación autonómica.

"A nosotros nos preocupan muchos otros temas que son posiblemente los que le preocupan a la inmensa mayoría de españoles", ha dicho, citando la amnistía o la "colonización" de las instituciones que, a su juicio, está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este punto, Tellado ha subrayado que el PP también quiere hablar de eso con Pedro Sánchez porque "hay un ejercicio de intentar colonizar la Justicia y todas las instituciones que debieran ser independientes".

CGPJ, FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y ARTÍCULO 49

Sobre el CGPJ, Tellado ha afirmado que Sánchez "miente" sobre este tema porque "no le preocupa" su renovación sino "controlar" el órgano de gobierno de los jueces. Dicho esto, ha avisado que para renovar el Consejo es imprescindible modificar la ley para despolitizar la justicia, tal como exige Europa". "Si no está dispuesto a admitir esa segunda parte, no sé de qué quiera hablar", ha advertido.

En cuanto a la financiación autonómica, el portavoz del Grupo Popular ha destacado que es "imprescindible abandonar la negociación bilateral que este Gobierno tiene establecido con Cataluña con los independentistas". Según ha añadido, este asunto no se puede negociar entre partidos sino entre el Ejecutivo y los gobiernos autonómicos "y con todos en la misma mesa, no de forma unilateral".

En relación con el artículo 49 de la Constitución, Tellado se ha mostrado a favor de esa reforma "cuanto antes" pero "con garantías", de forma que no sirva "para que los socios de Sánchez incorporen por la vía de las enmiendas modificaciones que atenten contra la integridad territorial". "Si el PSOE es capaz de darnos garantías, nosotros estamos dispuestos y ya le digo, sí y cuanto antes", ha abundado.

En este sentido, Tellado ha indicado que PSOE y PP deben verse en las instituciones y "nunca en la clandestinidad", dado que "nadie sabe de qué se habla" con los independentistas cuando "el señor Sánchez manda a Ginebra al señor Cerdán", responsable de Organización del PSOE.

RECUERDA LOS PACTOS DE ESTADO QUE FEIJÓO OFRECIÓ A SÁNCHEZ

El portavoz del PP ha asegurado que es Sánchez el que ha "elegido" a sus socios esta legislatura y, por lo tanto, es "responsable de la propia situación en la que se encuentra". "Los socios los ha elegido Sánchez, y la situación en la que se encuentra es producto de la desesperación de Sánchez por ser presidente del gobierno a cualquier precio, valga lo que valga, cueste lo que cueste", ha enfatizado.

Dicho esto, ha señalado que en los últimos meses Feijóo ha ofrecido a Sánchez y el PSOE distintos pactos de Estado pero "los ha rechazado uno tras otro". "Por lo tanto aquí si no ha habido capacidad de entendimiento entre el PP y el PSOE, el responsable se llama Pedro Sánchez", ha manifestado.

En su opinión, Sánchez lidera un Gobierno que "secuestrado" por los independentistas que se apoya en "partidos antisistema". Es más, ha dicho que en el debate de investidura ya pudieron comprobar que esos partidos "lo amenazaban" y "le decían 'ojito con no cumplir'" porque si no "esta legislatura será tremendamente corta".